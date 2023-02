Tragédia das chuvas: 48 morreram e mais de 50 seguem desaparecidos no Litoral Norte de SP

O número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas no Litoral Norte de São Paulo subiu para 46. De acordo com dados da Defesa Civil, foram 47 vítimas fatais em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há pelo menos 57 pessoas que seguem desaparecidas e são procuradas pelas equipes de buscas.

Os trabalhos de resgate realizados por bombeiros, integrantes da Defesa Civil e pelos próprios moradores estão concentrados em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, que é a área onde estavam a maioria das vítimas. O Exército também enviou aeronaves para o acesso às regiões que seguem isoladas. São mais de 600 pessoas envolvidas no socorro aos afetados.

A chuva constante e intensa que caiu na região entre sexta-feira (18) e sábado (19) provocou um processo conhecido como liquefação do solo, em que a água deixa a terra saturada até que se transforma em lama. Nesse período, foi registrado o volume de chuva esperado para o mês inteiro de fevereiro.

Até o início da noite de terça-feira (21), o Instituto Médico Legal de São Sebastião informou que tinha recebido 39 corpos de vítimas, sendo que 19 já tinham sido reconhecidos por parentes. Mais tarde, a Prefeitura de São Sebastião divulgou uma lista com os nomes. Veja abaixo:

Dandara Vida Cazé de Souza

Donaria Santos Figueiredo

Eduardo Leonel Chrestan

Ellyza Nayanne Celestino de Lima

Fabiane Freitas de Sá

Francisco Lara

Gabriela Ribeiro

Levy Santos de Oliveira

Robério Lima Saldanha

Rosângela Saldanha da Silva

Samuel de Lima Silva

Yan Allyab Celestino de Lima

Angela Maria Ferreira Benício

Bruna Emanuela Benício dos Santos

Maria Clara Benício dos Santos

Genival Tomas da Silva

Kledson Souza

Pamela Aparecida Pereira

João Ribeiro da Silva

Em Juquehy, outro bairro de São Sebastião, o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra entre a noite de segunda-feira (20) e a madrugada de terça-feira, mas não houve o registro de vítimas.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Em todo o Estado, são mais de 1.730 pessoas estão desalojados e 766 desabrigados.

Chuvas causaram bloqueios de estradas e causaram mortes no litoral de São Paulo (Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

Estradas afetadas

Um trecho da Rodovia Rio-Santos que estava bloqueado até Barra do Sahy, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, foi liberado. Assim, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu na terça-feira que os turistas que estão nas áreas devastadas pelas fortes chuvas comecem a deixar a região.

“A gente tem que aproveitar a condição climática, que está favorável, e nós não podemos perder essa janela de tempo para fazer esse deslocamento. Então, quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão naquelas regiões”, disse o governador.

“Quem puder se deslocar em direção à Capital, a outros pontos do estado, até outros estados, que faça pegando a Rio-Santos da Barra do Sahy em direção a São Sebastião, para que daí possa pegar a [Rodovia] Tamoios e seguir viagem”, ressaltou Freitas.

Atualmente, as equipes seguem trabalhando para liberar o tráfego na Rio-Santos, na altura da Praia Preta. No restante da via no sentido de São Sebastião, os usuários conseguem seguir com a operação pare e siga. A Rodovia dos Tamoios permanece totalmente liberada ao tráfego.

Veja abaixo a situação das estradas:

Rio-Santos: estrada está com tráfego liberado até Barra do Sahy. Há interdição total ainda na altura da Praia Preta, além de alguns trechos com bloqueios parciais, como em Maresias;

estrada está com tráfego liberado até Barra do Sahy. Há interdição total ainda na altura da Praia Preta, além de alguns trechos com bloqueios parciais, como em Maresias; Mogi-Bertioga: segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Previsão de liberação apenas em dois meses;

segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão. Previsão de liberação apenas em dois meses; Rodovia dos Tamoios (SP-99): segue com tráfego liberado.

