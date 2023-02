Jovem é preso por tráfico após arremessar cocaína pela janela de carro em rodovia no RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um jovem de 22 anos por tráfico de drogas, na BR-285, em Castelhano, no Rio Grande do Sul. O curioso é que ele foi flagrado depois que tentou fugir de uma abordagem de rotina e, para tentar se livrar do crime, jogou a cocaína pela janela do veículo. Parte do entorpecente ficou caído na estrada.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (21), entre Passo Fundo e Lagoa Vermelha. Os policiais rodoviários faziam uma blitz de rotina, quando avistaram o carro com placas de Coronel Bicaco (RS). Eles deram ordem de parada, mas ao invés disso o condutor acelerou e iniciou uma fuga.

Os agentes passaram a perseguir o carro e, em um determinado momento, uma sacola com um conteúdo branco foi arremessado, fazendo com que parte do material ficasse espalhado na pista. Alguns metros depois, no entanto, a polícia conseguiu parar o motorista.

Além do rapaz, estavam mais duas pessoas no carro, que foram liberadas após prestarem depoimento. Já o condutor confessou que transportava a droga e foi autuado em flagrante por tráfico. Ele já tinha antecedentes criminais.

Ao todo, foram apreendidos 500 gramas de cocaína. O entorpecente e o carro foram apreendidos e encaminhados para perícia. Já o preso segue à disposição da Justiça.

LEIA TAMBÉM: