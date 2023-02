Homem morre ao tentar salvar irmã no Litoral Norte: ‘Não deu tempo e a casa caiu por cima dele’, diz parente

Homem tenta salvar irmã e acaba morto no Litoral Norte (Reprodução/Arquivo pessoal/UOL)

Um homem morreu ao tentar salvar a irmã na praia de Juquehy, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, durante as fortes chuvas que atingiram a região neste feriado de Carnaval.

“A informação que temos é que ouviram um estrondo, a lama descendo e todos correram”, disse Josineide Santos Farias, que mora em São Braz do Piauí e é parente da vítima, o também piauiense Ariosvaldo Paes Landim. “Quando Ariosvaldo viu que a irmã não estava, ele correu para socorrê-la, mas não deu tempo e a casa caiu por cima dele”. As informações são do “UOL”.

A prima de Ariosvaldo, Beatriz Macedo, de 26 anos e grávida de três meses, está desaparecida.

Ainda segundo o portal de notícias, uma outra família piauiense, da cidade de São Pedro do Piauí, foi vítima das chuvas no Litoral Norte. Um menino de 2 anos está internado em um hospital de Caraguatatuba após perder os pais - Adriel de Sousa Costa e Maria dos Santos Gomes da Conceição. Dois irmãos da criança e um outro familiar seguem desaparecidos.

Mortos e desaparecidos

O número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas no Litoral Norte subiu para 48. De acordo com dados da Defesa Civil, foram 47 vítimas fatais em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há pelo menos 57 pessoas que seguem desaparecidas e são procuradas pelas equipes de buscas.

Os trabalhos de resgate realizados por bombeiros, integrantes da Defesa Civil e pelos próprios moradores estão concentrados em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, que é a área onde estavam a maioria das vítimas. O Exército também enviou aeronaves para o acesso às regiões que seguem isoladas. São mais de 600 pessoas envolvidas no socorro aos afetados.

A chuva constante e intensa que caiu na região entre sexta-feira (18) e sábado (19) provocou um processo conhecido como liquefação do solo, em que a água deixa a terra saturada até que se transforma em lama. Nesse período, foi registrado o volume de chuva esperado para o mês inteiro de fevereiro.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Em todo o Estado, são mais de 1.730 pessoas estão desalojados e 766 desabrigados.

