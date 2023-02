Homem é flagrado estuprando afilhada e acaba espancado em Santa Catarina

Um homem de 57 anos foi preso suspeito de estuprar a própria afilhada de 11 anos em Itapoá, em Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, familiares flagraram o crime na última segunda-feira (20) e espancaram o homem, que também é suspeito de abusar sexualmente de outra afilhada. As informações são do “G1″.

Agora, ele está sob custódia de policiais em um hospital de Joinville. Ontem (21), o pedido de prisão preventiva foi aceito pela Justiça.

De acordo com a investigação, o suspeito, que foi casado por 22 anos com uma tia das meninas, fazia videochamadas com as vítimas e pedia a elas vídeos de cunho sexual.

Avó da vítima pegou homem no flagra

Na segunda-feira, o homem foi flagrado pela ex-sogra, avó das meninas, se masturbando em frente a uma delas. A idosa, então, chamou os familiares que estavam na casa. Após uma discussão, o homem teria partido para cima das pessoas que estavam no local.

Vizinhos ouviram o homem ser chamado de “estuprador” e entraram na briga, passando a agredi-lo. A PM (Polícia Militar) foi acionada.

Um inquérito policial foi aberto na delegacia de Itapoá para investigar o caso.

