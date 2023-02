Eterna ‘Feiticeira’, Joana Prado fala sobre família de irmão no Litoral Norte: ‘Noite inteira em cima de uma prancha de surf’

Joana Prado chora ao falar de família do irmão ilhada no Litoral Norte (Reprodução/Instagram @joanapradob)

A empresária Joana Prado, de 46 anos, lembrada pela personagem “Feiticeira”, falou em suas redes sociais sobre irmão, Tiago Prado, ilhado com a família na região de Camburi, na cidade de São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

“Galera, eu estou aqui primeiramente para agradecer todas as mensagens de suporte, por toda a ajuda necessária. Todos os esforços que vocês fizeram para ajudar meu irmão, minha sobrinha, meu outro sobrinho para conseguir sair de Camburi. A gente está vendo aí as notícias, a quantidade de pessoas que morreram, a quantidade de pessoas que continuam desaparecidas. Então, eu queria em primeiro lugar agradecer a todos vocês que realmente ajudaram. E gostaria de pedir para a gente orar, porque quantas vidas foram perdidas e quantas pessoas estão sofrendo soterradas e quantas pessoas estão sofrendo procurando os seus entes queridos”, disse em seus stories, emocionada.

Joana continuou: “A minha cunhada continua lá, ela junto com meu irmão passou a noite inteira com água até o pescoço. Conseguiram, graças a Deus, passar a noite inteira em cima de uma prancha de surf, mas minha cunhada continua lá. E assim como minha cunhada muitas pessoas lá estão sofrendo, então fica aqui a minha solidariedade. O que a gente puder ajudar, vamos ajudar. As buscas continuam, então vamos orar para essa chuva cessar, para as rodovias serem abertas. E é isso, gente, uma calamidade. Vamos pedir para Deus confortar o coração daqueles que perderam seus entes queridos e confortar e ajudar aí nas buscas, agradecer os bombeiros, a comunidade inteira”.

Mortos e desaparecidos

O número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas no Litoral Norte subiu para 48. De acordo com dados da Defesa Civil, foram 47 vítimas fatais em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há pelo menos 57 pessoas que seguem desaparecidas e são procuradas pelas equipes de buscas.

Os trabalhos de resgate realizados por bombeiros, integrantes da Defesa Civil e pelos próprios moradores estão concentrados em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, que é a área onde estavam a maioria das vítimas. O Exército também enviou aeronaves para o acesso às regiões que seguem isoladas. São mais de 600 pessoas envolvidas no socorro aos afetados.

A chuva constante e intensa que caiu na região entre sexta-feira (18) e sábado (19) provocou um processo conhecido como liquefação do solo, em que a água deixa a terra saturada até que se transforma em lama. Nesse período, foi registrado o volume de chuva esperado para o mês inteiro de fevereiro.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Em todo o Estado, são mais de 1.730 pessoas estão desalojados e 766 desabrigados.

