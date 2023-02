‘Bloquinho Pet’ oferece serviços gratuitos para cães e gatos em São Paulo no sábado; confira

A Prefeitura de São Paulo vai promover neste fim de semana o primeiro “Bloquinho Pet” para os cães e gatos da cidade.

O evento, organizado pela Cosap (Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico) e pela Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde), será realizado no próximo sábado (25), das 8h às 17h, com serviços gratuitos de identificação por microchip, RGA (Registro Geral do Animal) e vacinação antirrábica.

Embora a imunização contra a raiva e o registro dos animais sejam disponibilizados regularmente, o microchip é concedido somente para os animais castrados pelo Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos do município. Sendo assim, o evento dá aos tutores que não castraram seus pets pela Prefeitura a oportunidade de aproveitarem esse benefício.

A implantação do dispositivo, o RGA e a vacinação antirrábica são destinadas a cães e gatos a partir de três meses de idade.

O Bloquinho Pet será realizado na sede da Cosap e da DVZ, localizada na rua Santa Eulália, número 86, em Santana, Zona Norte da Capital. Para participar, é necessário que o tutor seja morador da cidade de São Paulo e apresente os seguintes documentos:

foto do animal (que constará na carteirinha);

documento de identificação oficial do tutor com foto e número de RG e CPF;

mais recente comprovante de vacinação contra raiva do animal, se tiver;

comprovante de endereço atualizado (emitido há no máximo 90 dias) e no próprio nome do responsável pelo(s) animal(is).

‘Cãocurso’ de fantasia e adoção

Para aproveitar o tema de Carnaval, durante o evento será realizado ainda um concurso de fantasia voltado para os cães que comparecerem ao longo do dia. Eles serão fotografados e avaliados por uma comissão julgadora, composta por três funcionários da Cosap, que decidirá qual o traje mais criativo. A opinião popular também será levada em consideração na hora da decisão.

O resultado será divulgado às 16h, com fotos do pet vencedor publicadas no perfil oficial da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) no Instagram. Podem participar do “cãocurso” cães de qualquer idade e porte, independentemente da região onde residam.

O serviço de adoção de animais na Cosap funcionará normalmente no dia 25, das 9h às 17h.

Chuvas no Litoral Norte

Durante o evento, a Cosap também arrecadará produtos para os cães e gatos das famílias São Sebastião, Litoral Norte do Estado, que foram desabrigadas em razão das fortes chuvas que atingiram a região no último fim de semana.

Quem puder doar, pode levar ração seca ou úmida (sachê ou latinha), caixa de transporte, coleira, guia, vermífugo, antipulga, areia para gatos, potes para água e xampu.

