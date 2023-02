‘Achei que a casa ia desabar’: médica relata momentos de desespero no Litoral Norte

Uma médica de 26 anos fez um relato emocionante ao “UOL” sobre os momentos de desespero que passou por conta das fortes chuvas que castigaram São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, nos últimos dias.

Helena Bernardes estava neste feriado de Carnaval na casa que sua família tem na praia de Toque Toque Grande com o noivo, o engenheiro mecânico Lucas Dantas, de 30 anos, e um casal de amigos. A força da água foi tanta que fez com que ela fosse arrastada por uma enxurrada que invadiu o imóvel.

O terreno fica perto de cachoeira de Toque Toque. Por conta do volume das chuvas, a queda d’água transbordou e intensificou a massa de água, lama, árvores e destroços que desceram as encostas rapidamente, descreve a reportagem.

“O quarto onde a gente estava fica nos fundos da casa. Eu e meu noivo estávamos dormindo quando sentimos algumas gotas caindo do telhado. Choveu muito na madrugada e por volta das 6h da manhã acordei o Lucas [o noivo] e sugeri mudarmos de quarto. Coloquei todas as nossas coisas de volta na mala e fomos para o outro cômodo, na frente da casa, mais longe da cachoeira”, contou Helena ao portal de notícias.

Quando a médica se deitou para tentar dormir mais um pouco, ouviu um barulho forte vindo da área externa. Ela, então, se levantou, abriu a porta da cozinha para ver o que havia acontecido e se deparou com uma “água escura” passando sobre a varanda do imóvel. Ela diz que, na hora, não entendeu o que estava acontecendo, mas que o nível da água ainda era baixo. Ela se certificou de que estava tudo bem com o carro do noivo e se dirigiu à cozinha.

“Quando eu estava lá, eu escutei um barulho forte e, quando olhei para trás, vi um galho arrebentando a janela da cozinha, espalhando vidro em cima de mim e a altura da água já estava no talo. Daí aquela água toda, com barro, galhos, bateu com toda a força em mim. Eu caí no chão e aquela massa foi me arrastando pelo corredor da casa até eu parar na frente do quarto onde o Lucas estava”, lembra.

“Eu achei que fosse morrer, porque a força da enxurrada era muito forte, eu não conseguia ter reação. Foi quando o Lucas ouviu meus gritos e conseguiu me puxar pelo braço e me segurar para que eu não ficasse presa contra a parede e me afogasse. A água já passava da cintura. Meus amigos já estavam acordados, em cima das camas. Eu entrei em desespero quando a TV da sala caiu com a força da água, achei que a casa ia desabar em cima da gente”.

Helena havia trancado a porta da sala e todas as janelas da residência eram protegidas por grades. Um tio dela, hospedado em outra casa construída no terreno da família, conseguiu ouvir os gritos da médica e correu para ajudar. “Ele tentou resgatar a gente, mas não conseguia abrir a porta. Ele então gritou que tínhamos que arrombar. Depois de algumas tentativas, meu noivo e um amigo enfim conseguiram. A água começou a baixar um pouco, pegamos só algumas coisas essenciais e fomos para a casa do meu tio”.

Mortos e desaparecidos

O número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas no Litoral Norte subiu para 48. De acordo com dados da Defesa Civil, foram 47 vítimas fatais em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há pelo menos 57 pessoas que seguem desaparecidas e são procuradas pelas equipes de buscas.

Os trabalhos de resgate realizados por bombeiros, integrantes da Defesa Civil e pelos próprios moradores estão concentrados em bairros da costa sul de São Sebastião, como a Vila do Sahy, que é a área onde estavam a maioria das vítimas. O Exército também enviou aeronaves para o acesso às regiões que seguem isoladas. São mais de 600 pessoas envolvidas no socorro aos afetados.

A chuva constante e intensa que caiu na região entre sexta-feira (18) e sábado (19) provocou um processo conhecido como liquefação do solo, em que a água deixa a terra saturada até que se transforma em lama. Nesse período, foi registrado o volume de chuva esperado para o mês inteiro de fevereiro.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Em todo o Estado, são mais de 1.730 pessoas estão desalojados e 766 desabrigados.

