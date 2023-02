Vídeo mostra momento da queda de ponte entre SC e RS; um rapaz segue desaparecido

Um vídeo mostra o momento exato em que uma ponte que liga as cidades de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, cedeu (assista abaixo). Cerca de 100 pessoas estavam na estrutura, que tinha capacidade para suportar apenas 20. Uma operação de resgate foi realizada mas, até a manhã desta terça-feira (21), um rapaz de 20 anos seguia desaparecido.

Nas imagens, é possível ver que um homem ficou pendurado na ponte para tentar impedir cair na água. Outras pessoas, que caíram, nadavam em busca de socorro. Pelo menos 36 foram salvas pelos bombeiros.

A ponte, que é sustentada por cabos, fica sobre o Rio Mampituba e tem cerca de 30 metros de extensão. O acidente aconteceu por volta das 2h30 de segunda-feira (20), quando um grupo voltava a pé de Passo de Torres para Torres depois de uma festa.

De acordo com a prefeitura da cidade gaúcha, uma placa no local informa a capacidade máxima permitida, mesmo assim as pessoas se aglomeraram na estrutura. Ainda segundo a administração municipal, a manutenção da ponte estava em dia, assim, a suspeita é que a queda ocorreu em função do excesso de peso.

Ponte entre RS e SC desaba e deixa desaparecido (Corpo de Bombeiros de Passo de Torres/Divulgação)

Desaparecido

O jovem Brian Grandi, de 20 anos, estava em cima da ponte quando ela cedeu e segue desaparecido. Parentes contaram que ele é natural de Caxias do Sul (RS) e teria ido até Passo de Torres, na noite de domingo (19), para curtir o Carnaval.

Ainda segundo os familiares, o rapaz estava de carro com um grupo de amigos, mas, como tinha deixado sua bicicleta em Passo de Torres, decidiu atravessar a ponte a pé. Foi quando houve o acidente.

Os bombeiros informaram que, apesar da chuva, as buscas seguiram durante a madrugada de hoje e que os trabalhos continuarão por tempo indeterminado.

