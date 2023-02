VÍDEO: Folião é agredido por GCM durante bloco de rua em São Paulo; prefeitura repudia o ato

Um vídeo mostra o momento em que um folião foi agredido a golpes de cassetete por um guarda civil municipal durante o desfile do bloco “Charanga do França”, em Santa Cecília, na região central de São Paulo. As imagens, divulgadas pelo site UOL, mostram quando o agente se aproxima do rapaz e começa a bater (veja abaixo).

Um vídeo mostra a equipe da GCM batendo em um homem de cassetete, enquanto uma mulher pede pelo fim dos golpes, durante o bloco Charanga do França, no bairro Santa Cecília, em São Paulo. O caso aconteceu na esquina da Martin Francisco com a Canuto do Val nesta segunda (20) pic.twitter.com/IC8HyAWKJU — UOL (@UOL) February 21, 2023

O caso aconteceu na segunda-feira (20), na esquina da Martin Francisco com a Canuto do Val. Os foliões caminhavam pela rua, quando o grupo da Guarda Civil Metropolitana (GCM) se aproximou. Em seguida, o agente partiu para cima do rapaz, mesmo enquanto uma mulher gritava pedindo o fim das agressões.

Em nota enviada ao UOL, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), repudiou a atitude do GCM e destacou que o caso será investigado.

“A SMSU e a GCM não compactuam com condutas inadequadas e toda denúncia é rigorosamente apurada. Neste sentido, a GCM abriu uma apuração preliminar para averiguar as circunstâncias dos fatos”, destacou a nota.

O bloco “Charanga do França” é realizado há seis anos, sempre partindo da Rua Imaculada Conceição e seguindo até o largo Santa Cecília. Neste ano, foi registrado um excesso de foliões, que tinham dificuldade em acompanhar o desfile.

LEIA TAMBÉM: