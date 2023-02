Veja as reações de Daniel Alves e de sua esposa após pedido de soltura do jogador ser negado

A justiça espanhola negou o pedido de soltura para Daniel Alves, acusado de estrupo. Sendo assim, o jogador seguirá preso até o dia do julgamento pois, segundo os juízes, há riscos de fuga do país.

De acordo com o jornal ‘El Nacional’ e apurado pela jornalista local Mayka Navarro, o “risco de fuga” é referente à moradia do jogador, que fica no Brasil.

“É verdade que ele está registrado e casado com uma espanhola, mas isso não o liga em nada à cidade de Barcelona. Na verdade, ele admitiu que raramente vinha, de férias. A mulher mora em Barcelona, mas o resto da família, filhos, ex-esposa, irmãos moram no Brasil”, diz a âncora do ‘El programa de AR’.

Esposa posta vídeo correndo na esteira

Enquanto as notícias sobre o pedido de soltura do jogador ser negado se espalhava na manhã desta terça-feira (21), sua esposa Joana Sanz publicava um story em seu Instagram correndo em uma esteira de academia.

Essas foram as reações de Daniel Alves e de sua esposa após pedido de soltura do jogador ser negado Imagem: reprodução Instagram (@joanasanz)

“Seguro e em paz”

A publicação espanhola ainda comenta que, após o pedido de soltura ser negado, o jogador vai precisar repensar sobre a escolha de não querer que ninguém o visitasse na prisão. “Até agora ele não queria ver ninguém, ele estava isolado e tinha um pudor especial para sua mãe vê-lo atrás das grades”, disse Navarro.

Por fim, a jornalista comentou que o jogador estava “preparado pata tudo” e que sabia que era difícil ser solto.

“Alves disse [...] que estava preparado para tudo, que sabia que era muito difícil ser solto, que estava tranquilo, seguro e em paz consigo mesmo, que sabia a verdade do ocorrido naqueles 16 minutos no banheiro privativo dos Sutton e continua insistindo que foi sexo consensual”.

