Tragédia das chuvas: número de mortos chega a 40 no litoral de São Paulo; ainda há desaparecidos

O número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo subiu para 40. De acordo com dados da Defesa Civil, foram 39 vítimas fatais em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há 36 pessoas que seguem desaparecidas e são procuradas pelas equipes de buscas.

A chuva constante e intensa que caiu na região entre sexta-feira (18) e sábado (19) provocou um processo conhecido como liquefação do solo, em que a água deixa a terra saturada até que se transforma em lama. Nesse período, foi registrado o volume de chuva esperado para o mês inteiro de fevereiro.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Cerca de 600 agentes da prefeitura, Defesa Civil, Forças Armadas, Corpo de bombeiros, Polícia Militar e Exército trabalham nas operações de resgate.

“A solidariedade se faz presente, percebo um movimento muito grande de ajuda às pessoas, de coleta de donativos”, agradeceu. “Reforço que donativos devem ser levados aos depósitos do Fundo Social de São Paulo e da Defesa Civil”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estava na Bahia, se dirigiu ao litoral norte paulista, onde sobrevoou as áreas mais afetadas pela chuva. Ele anunciou que o governo federal vai realizar uma ação conjunta com as administrações estadual e municipais para o enfrentamento dos desastres, que prevê a construção de casas em “terrenos seguros” para as famílias afetadas.

Sobrevoando a região atingida pelas chuvas na chegada em São Sebastião. Me reúno agora com o governador @tarcisiogdf, o prefeito @prefeitoFA e ministros do nosso governo para trabalharmos juntos no enfrentamento dessa crise.



— Lula (@LulaOficial) February 20, 2023

O presidente também pediu orações pelas vítimas e para que as chuvas diminuam na região. “Eu acho que uma boa reza com muita fé sempre ajuda a gente conquistar aquilo que a gente quer”, declarou Lula.

Em todo estado de São Paulo, mais de 1.730 pessoas estão desalojados e 766 desabrigados. Em São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto (PSDB) destacou que pelo menos 50 imóveis desabaram.

Alguns bairros do município seguem ilhados devido aos deslizamentos que atingiram estradas. A área que vai da Barra do Sahy até Boiçucanga só pode ser acessada por helicóptero ou pelo mar.

Chuvas bloqueiam estradas e causam mortes no litoral de São Paulo (Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

Rodovias afetadas

As tempestades causaram ainda a interdição de trechos das rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios. Segundo Tarcísio de Freitas, existem muitos pontos de interrupção ainda desconhecidos pela dificuldade de acesso.

“Não sabemos o quanto sobrou da Rio-Santos. São muitos pontos de deslizamento e bloqueios”, disse o governador.

Por enquanto, os turistas que estão na região para o feriado de Carnaval foram aconselhados a não tentar deixar a região por conta dos problemas nas estradas.

