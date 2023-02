Tragédia das chuvas: governador pede que turistas comecem a deixar litoral de SP pela Rio-Santos

Um trecho da Rodovia Rio-Santos que estava bloqueado até Barra do Sahy, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, foi liberado. Assim, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pediu nesta terça-feira (21) que os turistas que estão nas áreas devastadas pelas fortes chuvas comecem a deixar a região. Até agora, a tragédia soma 44 mortos e quase 50 desaparecidos.

“A gente tem que aproveitar a condição climática, que está favorável, e nós não podemos perder essa janela de tempo para fazer esse deslocamento. Então, quanto mais gente sair, melhor, porque alivia a pressão naquelas regiões”, disse o governador.

“Quem puder se deslocar em direção à Capital, a outros pontos do estado, até outros estados, que faça pegando a Rio-Santos da Barra do Sahy em direção a São Sebastião, para que daí possa pegar a [Rodovia] Tamoios e seguir viagem”, ressaltou Freitas.

Atualmente, as equipes seguem trabalhando para liberar o tráfego na Rio-Santos, na altura da Praia Preta. No restante da via no sentido de São Sebastião, os usuários conseguem seguir com a operação pare e siga. A Rodovia dos Tamoios permanece totalmente liberada ao tráfego.

Já a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão.

A chuva constante e intensa que caiu na região entre sexta-feira (18) e sábado (19) provocou um processo conhecido como liquefação do solo, em que a água deixa a terra saturada até que se transforma em lama. Nesse período, foi registrado o volume de chuva esperado para o mês inteiro de fevereiro.

Fundo Social de SP e a Defesa Civil distribuem água e alimentos para vítimas das chuvas no litoral norte de SP (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Trabalhos de buscas

As equipes que atuam no resgate de vítimas devem se concentrar em Barra do Sahy nesta terça-feira. O bairro é um dos mais afetados pelas chuvas em São Sebastião e segue com alguns locais totalmente isolados, sendo possível o acesso apenas de helicóptero ou pelo mar.

Até o início da tarde desta terça-feira, sete vítimas fatais já tinham sido identificadas e tiveram seus corpos liberados para o sepultamento. São dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças. Já outras 49 pessoas seguiam desaparecidas.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Cerca de 600 agentes da prefeitura, Defesa Civil, Forças Armadas, Corpo de bombeiros, Polícia Militar e Exército trabalham nas operações de resgate, que seguem por tempo indeterminado.

Em todo estado de São Paulo, mais de 1.730 pessoas estão desalojados e 766 desabrigados.

Hospital de Campanha

Hoje o governador paulista anunciou a construção de um hospital de campanha da Marinha, que passará a funcionar a partir de quinta-feira (23) para o atendimento às vítimas das fortes chuvas na região.

Durante coletiva no Porto de São Sebastião, Tarcísio de Freitas garantiu a chegada do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, o que permitirá criar uma estrutura para reforçar o atendimento médico e desafogar os hospitais da região que estão priorizando casos mais graves.

Segundo o governador, o Navio Atlântico conta com uma estrutura de hospital de campanha com até 300 leitos de enfermaria, além da atuação de profissionais de saúde de ortopedia, clínica médica, traumatologia e psiquiatra.

O governador disse, ainda, que 180 fuzileiros navais, especializados em ações de resgate e desobstrução, reforçam o trabalho da Defesa Civil.

