Sobe para 44 número de mortes por causa da chuva no litoral de SP; quase 50 seguem desaparecidos

O número de mortos na tragédia provocada pelas chuvas no litoral norte de São Paulo subiu para 44. De acordo com dados da Defesa Civil, foram 43 vítimas fatais em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há 49 pessoas que seguem desaparecidas e são procuradas pelas equipes de buscas.

A chuva constante e intensa que caiu na região entre sexta-feira (18) e sábado (19) provocou um processo conhecido como liquefação do solo, em que a água deixa a terra saturada até que se transforma em lama. Nesse período, foi registrado o volume de chuva esperado para o mês inteiro de fevereiro.

Até o início da tarde desta terça-feira (21), sete vítimas fatais já tinham sido identificadas e tiveram seus corpos liberados para o sepultamento. São dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças.

O governo de São Paulo decretou luto oficial de três dias e estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Cerca de 600 agentes da prefeitura, Defesa Civil, Forças Armadas, Corpo de bombeiros, Polícia Militar e Exército trabalham nas operações de resgate, que seguem por tempo indeterminado.

Em todo estado de São Paulo, mais de 1.730 pessoas estão desalojados e 766 desabrigados. Em São Sebastião, o prefeito Felipe Augusto (PSDB) destacou que pelo menos 50 imóveis desabaram.

Alguns bairros do município seguem ilhados devido aos deslizamentos que atingiram estradas. A área que vai da Barra do Sahy até Boiçucanga só pode ser acessada por helicóptero ou pelo mar.

Chuvas bloqueiam estradas e causam mortes no litoral de São Paulo (Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

Rodovias afetadas

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) liberou parcialmente nesta manhã o tráfego em diversos pontos que antes estavam totalmente obstruídos na rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

Atualmente, as equipes seguem trabalhando para liberar o tráfego na altura da Praia Preta. No restante da via no sentido de São Sebastião, os usuários conseguem seguir com a operação pare e siga. A Rodovia dos Tamoios permanece totalmente liberada ao tráfego.

Neste momento, as seguintes rodovias administradas pelo DER estão com pontos de interdição total e parcial:

Total:

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 174+500 – queda de barreira

Parcial:

Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Km 061 – queda de barreira;

Km 066 – queda de barreira;

Km 084 – queda de árvore;

Km 87– queda de barreira e árvores;

Km 095 – alagamento;

Km 95 ao 96 – queda de barreira;

Km 116 – queda de barreira;

Km 142 – queda de barreira e árvores;

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores;

Km 157 ao 162 – queda de barreira;

Km 164 – queda de barreira;

Km 180 – queda de árvore;

Km 188 – erosão.

Já a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) segue interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. Também há interdição parcial nos km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, devido a uma erosão.

Fundo Social de SP e a Defesa Civil distribuem água e alimentos para vítimas das chuvas no litoral norte de SP (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Ajuda às vítimas

Nesta manhã, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) disponibilizou o Disque 100, opção 2, para receber comunicações de pessoas atingidas pelas fortes chuvas.

A central de atendimento funciona 24 horas, 7 dias da semana, para auxiliar na acolhida de informações sobre pessoas desaparecidas e locais de abrigo, acolher pedidos de socorro de pessoas isoladas em apoio às centrais 190, 193 e 192.

Na segunda-feira (20), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, visitou a região afetada pelas chuvas e disse que, em virtude da situação de calamidade decretada nos seis municípios paulistas, vai liberar o saque de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias afetadas.

“Essas famílias desabrigadas têm direito a levantamento de FGTS, basta que sejam moradores das regiões que foram afetadas”, disse. “Uma vez decretada calamidade pública, reconhecida pelo governo federal, todos os recursos necessários estão disponíveis para Guarujá [e Bertioga]”, acrescentou a ministra.

Já o ministro do Desenvolvimento Social (MDS), Wellington Dias, afirmou que a pasta agilizará o pagamento do Bolsa Família para as vítimas. “Para facilitar para as famílias, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20 para todas as famílias dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade”, afirmou.

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil distribuem nesta terça-feira 7,5 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária. Os insumos foram recolhidos no primeiro dia de doações da campanha organizada pelo órgão.

Além de donativos como alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso, os interessados também podem fazer depósitos, transferência ou PIX para auxiliar as famílias desalojadas ou desabrigadas de São Sebastião, por meio de duas contas do Fundo Social de São Paulo. Saiba mais clicando aqui.

