Grupo é detido por vender brigadeiro recheado de maconha durante bloco de rua, em Brasília

Três jovens foram presos e um adolescente, apreendido, ao serem flagrados vendendo brigadeiros recheados de maconha, em Brasília, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, o comércio ocorria durante um bloco de Carnaval realizado no Parque da Cidade, na segunda-feira (20).

Conforme a corporação, uma denúncia apontou sobre a venda dos chamados “brisadeiros” e, ao serem abordados, os suspeitos acabaram admitindo que o doce estava recheado do entorpecente. Assim, os maiores foram levados para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. Já o adolescente envolvido seguiu para a delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Os brigadeiros foram apreendidos e encaminhados para perícia. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Violência

E os desfiles dos blocos de rua em Brasília foram marcados por mais violência. No domingo (19), pelo menos dez pessoas foram esfaqueadas, sendo que elas foram socorridas a hospitais da região. Um dos alvos, um rapaz de 20 anos, foi ferido pelo menos oito vezes. Ele está internado no Hospital de Base.

Em operações da PM, foram apreendidas uma arma de fogo, além de 41 armas brancas, entre facas, tesouras e canivetes. Nenhum responsável pelos ataques foi preso.

