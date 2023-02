Vacinação em São Paulo segue nesta segunda-feira de Carnaval até as 19h; confira os locais

A vacinação na cidade de São Paulo segue nesta segunda-feira de Carnaval (20) nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, que funcionam das 7h às 19h.

Atualmente, todas as crianças com idade de 6 meses até 2 anos, 11 meses e 29 dias podem receber a primeira dose do imunizante contra a covid-19. Para este público, o esquema vacinal é realizado em três doses, sendo a segunda dose quatro semanas (28 dias) após a primeira, e a terceira dose oito semanas (56 dias) após a segunda.

A Pfizer Baby pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para o público infantil.

Para a primeira dose de reforço (1ª DR) da vacina, estão elegíveis crianças acima de 5 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses. Já a segunda dose de reforço (2ª DR) está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade, enquanto a terceira dose de reforço (3ª DR) pode ser recebida por pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos, sempre respeitados quatro meses de intervalo.

Multivacinação infantil

Também nas AMAs/UBSs Integradas, a Capital prossegue com a vacinação voltada ao público infantil, com a disponibilização de imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

A campanha de vacinação contra a poliomielite também segue para crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses de idade. O objetivo é imunizar com a vacina oral (VOP) as crianças que estejam com o esquema prioritário com a vacina inativada (VIP) completo, aumentando a cobertura vacinal.

