Polícia revela o que fará com jovem que diz ser Madeleine McCann

O caso Madeleine McCann voltou a ser destaque depois que uma jovem polonesa afirmou ser a menina desaparecida em 2007 na Praia da Luz, em Portugal.

Julia Wendell, de 21 anos, criou um Instagram para chamar a atenção das pessoas que acompanham o caso e, em um post, chega a pedir que a ajudem a entrar em contato com Kate e Gerry McCann, pais da menor britânica desaparecida.

São cerca de cinquenta postagens nas quais a jovem de 21 anos compara suas características físicas tanto com as da menina quanto com as de seus pais.

Agora, a jovem pediu às autoridades policiais do seu país e do Reino Unido a comparação das amostras de DNA para confirmar que ela é Madeleine.

Em declarações ao Daily Star , ela revelou que teve uma infância traumática e que seu agressor era o pedófilo alemão Christian Brueckner, tratado hoje como o principal suspeito na investigação de Madeleine McCann”.

“Eu não tinha ouvido falar desse caso até que comecei a fazer perguntas aos meus pais sobre minha infância, pois tenho pouca ou nenhuma lembrança disso. As memórias são todas muito confusas e quando converso com meus pais, as coisas não parecem bater certo e eles sempre tentam mudar de assunto”, relatou.

Apesar das declarações da jovem polaca, a Scotland Yard - Polícia Metropolitana de Londres - assegurou que tem razões para não acreditar nas afirmações desta jovem e, por isso, não realizar qualquer análise às amostras de DNA.

A polícia britânica acredita que Madeleine McCann morreu no mesmo dia em que desapareceu. Além disso, teria agora 19 anos se ainda estivesse viva, dois anos mais nova que a polaca que se diz ser a criança desaparecida.

Para autoridades, esta é mais uma pessoa que afirma ser falsamente Madeleine.Isso se dá porque especialistas da polícia usaram um software de progressão de idade para ver se havia alguma semelhança, mas a jovem polaca não se parece em nada com Madeleine McCann.

Eles destacaram os numerosos casos de meninas que alegaram ser as meninas desaparecidas e por isso se recusam a verificar o DNA da jovem que criou a conta no Instagram dias atrás.