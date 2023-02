Jovem morre em parque de diversões no Rio de Janeiro; acidente repercute nas redes sociais

Uma jovem de 26 anos morreu após sofrer um acidente em um parque de diversões em um shopping de Bangu, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo (19).

Os bombeiros foram acionados às 19h17 para atender à ocorrência. Uma outra pessoa também se acidentou e teve ferimentos moderados.

Isabele Belmonte estava no brinquedo chamado “Expresso do Amor”. Em imagens obtidas pelo “G1″ é possível ver um grupo de pessoas sentado em carrinhos que giram em alta velocidade. Pouco depois de o brinquedo inverter a ordem e começar a andar com os carros para trás, o acidente acontece. A vítima morreu ainda no local.

Segundo o site de notícias, amigos de Isabele contaram que ela estava no parque com a filha de 2 anos, além de primos, sobrinhos e amigos.

Em nota, o shopping disse que “toda a equipe do Bangu Shopping está profundamente consternada com o falecimento de uma cliente na tarde de hoje, em um parque de diversões que funciona no estacionamento. A administração está apurando as circunstâncias do acidente junto ao lojista e está à disposição das autoridades”.

As circunstâncias da morte serão investigadas. O caso foi registrado na 34 ° DP (Bangu).

Repercussão

Nas redes sociais, o acidente gerou repercussão. Confira aqui alguns tweets:

“Uma mulher morreu após ser arremessada para fora de um brinquedo do parque de diversão Super Star Park, que funciona no estacionamento do Bangu Shopping”.



Mas aquilo ali sempre teve a cara que um dia ia dar merda…



https://t.co/SLCFg0rUhj — Cintia M. (@ci_roque) February 20, 2023

Uma mulher, de 26 anos, morreu e uma jovem, de 18, ficou ferida em um parque de diversões localizado no pátio do Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio.



Uma das vítimas foi arremessada para fora do brinquedo e morreu na hora. A outra Foi socorrida com ferimentos moderados. pic.twitter.com/Lb287usUtE — Chorei (@choreinoticias) February 20, 2023

Hoje, infelizmente, uma jovem de 26 anos morreu ao ser arremessada de um brinquedo em um parque de diversões no Bangu Shopping.



Vamos acompanhar a investigação e confirmar se o parque possui as licenças de funcionamento.



Meus sentimentos aos familiares e amigos de Isabele. — William Siri 🦀 (@WilliamSiriRJ) February 20, 2023

LEIA TAMBÉM: