Fundo Social de São Paulo recebe doações para vítimas das chuvas no Litoral Norte; veja como ajudar

Saiba como fazer doações às vítimas das chuvas no Litoral Norte (Governo do Estado de São Paulo/Divulgação)

O Fundo Social de São Paulo recebe a partir desta segunda-feira (20) doações para as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Litoral Norte no fim de semana.

As principais necessidades, segundo a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso.

As entregas podem ser feitas no depósito do FUSSP, localizado na Avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, Zona Oeste da Capital.

O recebimento das doações será realizado a partir de hoje, entre 12h e 17h, e nos outros dias entre 8h e 17h. Após a arrecadação, as doações serão encaminhadas às cidades atingidas.

Mortos, desalojados e desabrigados

Pelo menos 36 pessoas morreram - 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba - devido ao forte temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo. Uma das vítimas fatais é uma menina de 7 anos. Sua casa foi destruída por uma pedra de duas toneladas.

Pelo menos 970 pessoas estão desalojadas e 747, desabrigadas, segundo balanço divulgado na manhã desta segunda-feira. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), havia afirmado ontem que 50 imóveis desabaram na cidade.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretou estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba.

As tempestades causaram ainda a interdição de trechos das rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios.

Serviços de água, luz e telefonia estão comprometidos em razão da queda de postes e a entrada de sedimentos nas estações de tratamento de água.

