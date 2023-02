Águas-vivas aterrorizam banhistas em praias de SC; casos de queimadura quadriplicaram

As águas-vivas têm botado medo em quem frequenta o litoral de Santa Catarina. Segundo um levantamento divulgado pelo “G1″, as praias do Estado registraram 16,675 mil ocorrências de queimadura em um mês e meio. O número é quatro vezes maior do que o observado no mesmo período do ano passado.

A reportagem ouviu o professor de Biologia e Oceanografia da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) Alberto Lindner. Segundo ele, o aumento de casos ocorre por conta de condições climáticas. “As caravelas são animais de água quente, de alto mar e que nos meses de verão, primavera, são trazidos pelos ventos para a nossa costa”, disse.

Vale dizer que as águas-vivas são divididas em dois grupos: caravelas e medusas. As caravelas têm coloração roxa e tentáculos que podem chegar a 10 metros de comprimento. Já as medusas são transparentes e têm formato de guarda-chuva.

As praias do Sul catarinense são as que mais registram ocorrências com águas-vivas este ano.

Cuidados

A bandeira lilás alerta sobre a presença de águas-vivas no mar. Para evitar acidentes, é importante respeitar a sinalização.

Caso a queimadura ocorra, porém, é importante não passar água doce, urina, sabonete ou álcool na região da lesão.

Além disso, remova com cuidado os tentáculos que podem ter aderido à pele. Se for possível, use vinagre no ferimento, em forma de compressas.

Se a área queimada for muito grande, a dor intensa ou se houver sinais de alergia, procure um pronto-socorro.

