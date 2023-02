Confira as dicas de ouro para aproveitar o Carnaval com saúde e segurança

O Carnaval está a todo vapor! E para que a Folia não acabe antes da hora, é importante se atentar a algumas atitudes a fim de curtir o feriado com segurança e saúde.

Confira algumas dicas de ouro da Prefeitura de São Paulo:

Vista roupas leves e use proteção solar

Como os bloquinhos espalhados pela cidade são a céu aberto, não se esqueça de passar protetor solar no rosto e corpo. Também é indicado usar chapéu ou boné para se proteger contra os raios solares. Isso evita possíveis complicações como a insolação, que ocorre quando a temperatura do corpo fica elevada.

Além disso, por conta do calor intenso nessa época do ano, prefira usar roupas mais leves e confortáveis.

Hidrate-se entre o consumo de bebidas alcoólicas

As bebidas alcoólicas possuem um efeito diurético no organismo. Por isso, o recomendado é que a pessoa tenha um consumo de água adequado ao longo do dia para recuperar a hidratação do corpo.

Dessa forma, é indicado ingerir água entre o consumo de bebidas alcoólicas, uma vez que isso ajuda a diminuir os efeitos da bebida no organismo. E lembre-se: se beber não dirija.

Use máscara no transporte público

O uso de máscara não é mais obrigatório na Capital, exceto em serviços de saúde, transporte público, como ônibus, trens e metrô, além dos locais de embarque e desembarque. Portanto, se for pegar algum desses meios de locomoção para aproveitar o feriado de Carnaval, não deixe de usar máscara cobrindo nariz e boca.

Use camisinha e gel lubrificante

O uso da camisinha junto com o gel lubrificante proporciona relações sexuais mais seguras, pois diminui o atrito e a possibilidade de provocar microfissuras das mucosas genitais e anais, que funcionam como porta de entrada para o HIV e outros microrganismos.

Na cidade de São Paulo, os dois estão disponíveis gratuitamente em todas as unidades da Rede Municipal Especializada, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento e os Serviços de Atenção Especializada. Os preservativos também ficam permanentemente em todos os equipamentos de saúde e nas estações de ônibus e metrô.

Vale lembrar que durante o período de Carnaval, a campanha “Camisinha na Folia”, da Coordenadoria de IST/Aids da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, estará presente nos principais blocos da região central da capital, distribuindo preservativos e gel lubrificante gratuitos aos foliões.

Se a camisinha romper, busque a PEP

A PEP (profilaxia pós-exposição) é uma forma de prevenção ao HIV para casos em que houve situação de risco de infecção, como a camisinha sair, romper ou não ter sido utilizada.

Ela é realizada por meio do uso de medicamentos antirretrovirais, que impedem o vírus se estabelecer no organismo. Por isso, é importante iniciar a profilaxia em até 72 horas, de preferência nas duas primeiras horas após a exposição. A PEP é gratuita e tem duração de 28 dias.

Confira os locais por região de onde procurar atendimento.