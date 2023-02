‘Bilhete Único’ e ‘RioCard’ ficam entre os termos mais buscados no início de fevereiro, diz Google

Buscas por 'Bilhete Único' e 'RioCard' registram alta no Google no início de fevereiro

Dados do Google mostram que, no início de fevereiro, as buscas pelo termo “Bilhete Único” tiveram uma alta de mais de 60% por usuários de São Paulo, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já internautas do Rio de Janeiro também demonstram grande interesse pelo “Rio Card”, que obteve uma alta de mais de 100% na procura.

Sobre o “RioCard”, o Google destacou que a pergunta mais feitas pelos internautas é “como cadastrar o RioCard?”. Já em São Paulo, os interessados passaram a buscar o termo “como fazer Bilhete Único?”, deixando o tema entre os dez mais buscados no site no início de fevereiro.

RioCard é o novo cartão para uso do transporte público no Rio de Janeiro (Divulgação)

Confira o ranking de perguntas mais buscadas sobre o “Bilhete Único”:

Como fazer bilhete único? Como revalidar o bilhete único estudante? Como recarregar bilhete único? Como ver o saldo do bilhete único? Como recarregar bilhete único pelo celular? Como consultar o saldo do bilhete único? Como desbloquear bilhete único estudante? Como tirar bilhete único idoso? Como cancelar bilhete único? Onde retirar o bilhete único?

Veja agora os termos mais buscados sobre o “RioCard”:

Como cadastrar o RioCard? Como validar recarga RioCard? Onde comprar RioCard? Como recarregar RioCard? Como saber se meu RioCard é intermunicipal? Como habilitar RioCard intermunicipal? Onde recarregar RioCard? Como associar RioCard ao CPF? Como cadastrar o RioCard no bilhete único? Como desbloquear o RioCard?

Aprenda como solicitar os benefícios

‘Bilhete Único’

Em São Paulo, os usuários do transporte coletivo podem solicitar o “Bilhete Único” no site da SPTrans. Basta entrar no site, preencher um cadastro e depois se dirigir a um posto de atendimento para emissão do cartão, que vem estampado com nome completo, CPF e número do bilhete. Só é permitido adquirir um cartão por usuário.

O “Bilhete Único Personalizado” pode ser utilizado para créditos dos tipos comum, temporal (mensal e diário) e para vale-transporte. Neste último caso, basta informar o número do seu cartão à área de Recursos Humanos da empresa onde trabalha.

Também estão disponíveis em São Paulo os cartões para estudantes, professores, pessoas com deficiência, idosos de 60 a 64 anos, idosos acima de 65 anos, além do “Bilhete Único Mãe Paulistana”, “Bilhete Único Especial Pessoa Obesa” e “Bilhete Único Especial Gestante”. Todas as informações sobre as categorias podem ser obtidas no site da SPTrans.

No caso do “Bilhete Único Estudante”, a solicitação também pode ser feita pela internet. Lá, o aluno poderá verificar se a instituição de ensino enviou os dados de sua matrícula para a companhia de transporte.

Os estudantes que vão pedir o benefício pela primeira vez irão receber o cartão em casa ou no endereço que escolherem. Eles devem completar o processo de solicitação e pagamento do valor de validação do benefício, que é de sete tarifas vigentes ou R$ 30,80, via cartão de crédito, boleto ou PIX.

Já os idosos entre 60 e 64 anos passaram a ter gratuidade no transporte no dia 1º de fevereiro. Os beneficiados poderão usar cartões de transporte nos ônibus municipais e trólebus da EMTU (Empresa Metropolitana de Espaços Urbanos) e no sistema de trilhos da Grande São Paulo.

O benefício também pode ser solicitado pelo aplicativo TOP ou por meio de agendamento em um dos estabelecimentos parceiros. Já para quem preferir agendar o pedido nos locais credenciados, é necessário levar comprovante de residência e CPF ou RG no dia e horário marcados. São mais de 80 locais credenciados.

‘RioCard’

Quem ainda não tem o cartão, deve procurar uma das lojas “Riocard Mais” ou os postos de atendimento especial em estações da SuperVia. São 15 lojas da Riocard Mais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Confira os endereços das unidades.

O cadastro e a reativação do Bilhete Único Intermunicipal também podem ser feitos no site da Riocard Mais, caso o usuário não queira aguardar o atendimento presencial.

Já quem tem o cartão Vale-Transporte e não tem o Bilhete Único Intermunicipal deve procurar a empresa onde trabalha e solicitar o benefício. Os passageiros que têm o cartão Expresso, mas ainda não se cadastraram no sistema do “RioCard”, devem: