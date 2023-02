Veja a programação especial dos shoppings de São Paulo para o Carnaval

Vai passar o Carnaval em São Paulo, mas não é fã dos tradicionais bloquinhos de rua? Os shoppings da Capital e região metropolitana são ótimas opções para curtir o feriado, com programações especiais voltadas a adultos e crianças. Confira:

Atrium Shopping

O Atrium Shopping promete muita alegria e diversão para celebrar uma das mais tradicionais festas brasileiras. Entre os dias 18 e 21, o centro de compras é invadido por atrações gratuitas para toda a família. Entre elas estão desfile de bloco, bailinho e oficina de máscaras. Neste sábado (18), a partir das 16h30, o tradicional Bloco do Madruga - que completa 15 anos em 2023 -, tem a missão de colocar todo mundo para dançar, pular e cantar, resgatando a cultura carnavalesca brasileira, por meio da música e da arte, recordando as marchinhas e as brincadeiras de salão.

Já no domingo (19), e na segunda-feira (20), a partir das 15h, a Praça de Alimentação recebe oficinas de máscaras, para crianças até 12 anos, com a produção do tradicional adereço dos bailinhos. Para participar é preciso se inscrever através do WhatsApp do shopping (3135-4500). As vagas são limitadas e por ordem de inscrição.

Por fim, na terça-feira (21), o empreendimento encerra a programação com chave de ouro com muita música e animação, convidando os clientes para um divertido bailinho à fantasia, a partir das 16h na Praça de Alimentação.

Shopping ABC

O tradicional “Bailinho de Carnaval” chega ao Shopping ABC! Entre os dias 18 e 21 de fevereiro, das 14h30 às 18h30, a programação desembarca no empreendimento para quatro dias de folia gratuita, com muita música com DJ e interações com os clientes.

Para a experiência ficar ainda mais divertida, a criançada pode completar sua fantasia com alguns adereços disponíveis como glitter, tatuagens e tinta para o cabelo, além dos adultos que também podem curtir a folia com acessórios como óculos, gravatas e colares havaianos. Os foliões ainda podem registrar todos os momentos na câmera 360º instalada no mall.

Shopping Frei Caneca

O Shopping Frei Caneca dá uma mãozinha para as crianças garantirem os itens para a Folia durante a programação de oficinas no Espaço Frei Canequinha, todos os finais de semana. As atividades integram uma grande programação carnavalesca do empreendimento. Nos dias 11 e 12, é possível participar das oficinas de abadás e penteados, e em seguida, nos dias 18 e 19, 25 e 26, as atividades são de produção de chapéu “bobo da corte” e de chocalho, respectivamente.

SP Market

O Shopping SP Market vai fazer Bailinho de Carnaval entre os dias 18 e 21 de fevereiro com a presença dos bloquinhos Fraldinha Molhada e Gente Miúda que são bem tradicionais em SP. Além disso, teremos oficinas de maquiagem artística e cabelo maluco, em um espaço com animador para os pequenos, tudo gratuito.

Santana Parque Shopping

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o Santana Parque Shopping recebe a tradicional ação de Carnaval. No 3º piso, a partir das 12h, o empreendimento oferece um local de personalização de abadás e máscaras, para o bloquinho que vai começar às 18h30. O abadá deve ser retirado no próprio espaço, e o cliente pode retirar até dois abadás por CPF. A Folia ainda conta uma bandinha de Carnaval que vai percorrer todo mall para a festa.

SP Market

O SP Market também será palco de bloquinhos neste Carnaval. No sábado e no domingo, o Bloquinho Fraldinha Molhada se apresenta das 15h às 17h. Já o Bloquinho Gente Miúda rola na segunda e na terça-feira, das 15h às 17h.

LEIA TAMBÉM: