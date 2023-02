Prefeita cancela Carnaval após internação do avô: ‘Contamos com a compreensão de todos’, escreveu

Prefeita cancela Carnaval por conta da saúde do avô (Reprodução/Instagram @fabiannafranco)

A prefeita do município de Joca Marques, no Piauí, Fabianna Franco (MDB), cancelou o Carnaval da cidade após a internação de seu avô, de 80 anos. O anúncio foi feito na quarta-feira (15), em sua página no Instagram.

“Devido a internação do meu querido avô informamos que o Carnaval de Joca Marques 2023 será suspenso. Contamos com a compreensão de todos”, escreveu.

Prefeita anuncia cancelamento do Carnaval devido à hospitalização do avô (Reprodução/Instagram)

Em entrevista ao “G1″, a prefeita disse que o avô tem problemas de saúde e, recentemente, houve um agravamento que levou a sua internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Fabianna disse que o avô nunca ocupou cargo público no município, mas que sempre apoiou a gestão dela e de seu pai, o ex-prefeito Onofre Silva Marques.

Críticas

O “UOL” também conversou com Fabianna e a questionou sobre eventuais críticas devido à justificativa da decisão.

“Infelizmente, isso faz parte da política. Muita gente utiliza isso [politicamente]. É triste, mas fazer o quê?”

A prefeita afirmou ainda que não há uma nova data para o Carnaval de Joca Marques. “Mas pretendemos fazer. Só não sabemos quando.”

LEIA TAMBÉM: