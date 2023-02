Polícia analisa vídeos nas rede sociais para tentar identificar ladrões de carro de Péricles

A Polícia Civil analisa os vídeos que circulam nas redes sociais do exato momento em que o cantor Péricles teve seu carro de luxo roubado, na noite da última quinta-feira (16), em Santo André, no ABC Paulista.

As autoridades buscam identificar os bandidos e prendê-los. O veículo em questão - um Land Rover Discovery cinza, ano 2022 - já foi encontrado, desmontado, na Zona Leste de São Paulo, na manhã de ontem (17).

Segundo a PM (Polícia Militar), uma denúncia apontou que o carro estava na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas. Os agentes foram até o local e confirmaram que se tratava do Land Rover do artista.

O roubo

Péricles estava acompanhado da esposa e da filha mais nova e se preparava para entrar no veículo, na porta da casa da mãe dele, no bairro Camilópolis, quando um criminoso os abordou.

Vídeos que circulam nas redes mostram quando Péricles abrindo a porta do carro do carona enquanto a esposa dele, Lidiane Faria, ao perceber a aproximação do criminoso, atravessa a rua com a filha, Maria Helena, de 3 anos. É quando o bandido encapuzado anuncia o roubo.

Péricles levanta as mãos e o assaltante pega sua bolsa. Em seguida, ele entra no carro. O cantor segue se afastando com os braços erguidos e depois chega a caminhar na direção da porta do motorista. Um carro branco com outro criminoso se aproxima e, na sequência, o assaltante foge levando o veículo do artista.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Santo André. Além do carro, também foram roubados cartões bancários e documentos.

NÃO VÁ EMBORA! LEIA TAMBÉM: