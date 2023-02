Menino de 9 anos é espancado por colegas após errar gol; ele teve fratura e sangramento interno

Um menino de 9 anos foi espancado pelos colegas da Escola Municipal Solar Rubi, na região de Barreiro, em Minas Gerais, por ter perdido um gol durante uma partida de futebol.

As lesões foram sérias: a criança teve uma fratura no lado direito da cabeça e sangramento interno do lado esquerdo.

Alguns colegas do garoto, que chegou a ficar desacordado, o levaram ao banheiro para tentar reanimá-lo. A direção da escola, ao tomar conhecimento do que havia acontecido, chamou a mãe.

A vítima precisou ser encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Barreiro. Começou a vomitar e foi transferida e internada no Hospital João XXIII.

Acompanhamento do caso

Ao “UOL”, a Secretaria Municipal de Educação disse que a diretoria regional está acompanhando o caso e orientando a família da criança.

A pasta esclareceu que tem uma Gerência do Clima Escolar e o Plano de Convivência Escolar que promove ações de abordagem preventiva e tratamento de situações de violência.

