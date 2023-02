Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste sábado; veja as dezenas

O concurso 2566 da Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado (18) a quem acertar as seis dezenas premiadas da noite.

Cruze os dedos e confira aqui:

11 - 23 - 45 - 53 - 57 - 59

No sorteio anterior, realizado na quinta-feira (16), três sortudos marcaram a faixa principal e levaram, cada um, R$ 17.626.625,69. Eles são de Campo Grande (MS), Belém (PA) e Paranaguá (PR).

Além deles, 164 pessoas fizeram a quina (cinco pontos) e ganharam R$ 24.367,94. Outras 8.245 marcaram a quadra (quatro dezenas) e receberam R$ 692,42.

Clique aqui e veja como foi o último sorteio.

Como apostar na Mega-Sena

Não foi desta vez? Você pode tentar a sorte na Mega-Sena na semana que vem.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o País ou pela internet.

É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

LEIA TAMBÉM: