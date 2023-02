Marido estrangula e mata mulher em SC; ele queimou corpo e jogou cinzas em rio

Um homem confessou que estrangulou e matou a própria companheira em Piratuba, em Santa Catarina. Após manter o corpo em casa por dois dias, ele queimou o cadáver e jogou as cinzas em um rio.

O suspeito, de 39 anos, confessou o crime e levou os policiais até o local onde estavam os restos mortais de Lorimar Lotkmeier, de 59, publicou o “UOL”.

O crime

Segundo o delegado Gilmar Antônio Bonamigo, o suspeito disse que estrangulou Lorimar após uma discussão por volta das 18h do último domingo (12).

Ele afirmou que o corpo da vítima ficou na residência do casal até a noite de terça-feira (14), quando decidiu levá-lo até a beira do rio Uruguai. O processo de queima do cadáver durou cerca de três horas. Em seguida, o homem jogou os restos mortais da mulher no rio.

Uma perícia foi realizada no local. A polícia apura as circunstâncias do crime.

O homem, que não tinha passagem pela polícia, foi preso após a confissão. Já a vítima tinha passagens policiais por homicídio, lesão corporal, perturbação, vias de fato e ameaça.

