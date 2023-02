Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão neste sábado; confira os 15 números da sorte

O concurso 2744 da Lotofácil, sorteado na noite deste sábado (18), pode pagar R$ 1,5 milhão ao acertados das 15 dezenas.

São elas:

01 - 02 - 03 - 04 - 06

07 - 08 - 09 - 11 - 12

15 - 20 - 21 - 23 - 25

Na sexta-feira (17), um felizardo de Belo Horizonte, em Minhas Gerais, marcou a faixa principal da loteria e ganhou R$ 1.941.323,21.

Na faixa dos 14 acertos, 246 pessoas levaram R$ 1.654,69, enquanto 9.030 apostadores adivinharam 13 pontos e ganharam apenas R$ 25.

Veja aqui como foi o sorteio de ontem da Lotofácil.

Como apostar na Lotofácil

Quem quiser pode tentar a sorte na Lotofácil de novo a partir da semana que vem. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece sempre partir das 20h, juntamente com as demais loterias.

Para jogar na Lotofácil basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

