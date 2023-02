Ação incentiva reciclagem de latinhas e apoia mais de 30 mil catadores e ambulantes no Carnaval

Ambev incentiva reciclagem de latinhas com apoio a catadores e vendedores ambulantes durante o Carnaval (Divulgação/Ambev)

Após dois anos sem folia por causa da pandemia de covid-19, o Carnaval voltou com tudo neste ano em todas as regiões do país. Aproveitando essa retomada, a Ambev realiza um programa para incentivar a reciclagem de latinhas, além de apoiar mais de 30 mil vendedores ambulantes e catadores cadastrados para atuação durante os bloquinhos de rua.

Segundo a empresa, para começar a colocar o tema da reciclagem em destaque, foi recriada a tendência das roupas e acessórios feitos com lacres de latinhas, com apoio de famosas, como Rafa Kalimann. Além disso, a Ambev forneceu kits com materiais de vendas para os ambulantes e ainda realizou um treinamento com os parceiros sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas.

Curtiram meu look todo de lacre de latinhas, em parceria com a @ambev??



Quero ver se vcs acertam com quantos lacres foi feito 👀#BebaComModeracao *publicidade pic.twitter.com/JAmDwI4IOj — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) February 12, 2023

Elas só tinham latinhas e um sonho: criar lookinhos de Carnaval. E aí, usaria ou passa a vez? pic.twitter.com/OTubOZqi0A — Ambev (@Ambev) February 9, 2023

Outra frente da empresa foi em relação ao combate ao assédio durante a folia, em ação realizada em parceria com a Think Olga, consultoria de inovação social que ajuda a criar soluções para as desigualdades de gênero.

“A gente ama o Carnaval e, por mais um ano, estamos ao lado de ambulantes e catadores de todo o Brasil: apoiando em suas atividades, que geram renda para muitas famílias além de sustentabilidade para as festas, dando visibilidade a todos através das nossas ações de marketing. Afinal, o Carnaval não existe sem eles”, afirmou o diretor de Marketing da Ambev, Alexandre Costa.

Durante os treinamentos, a empresa convidou seus parceiros para que contassem suas experiências durante outros carnavais. É o caso de Silvia Ferreira, que trabalha como ambulante há dois anos e usa a atividade como principal sustento à sua família: “O Carnaval de rua cresceu e ajudou vidas a crescerem também em todos os sentidos”, conta. Para ela, o trabalho dos ambulantes “faz do guarda-sol o bar”.

Bloco da latinha

Para dar sequência a essas histórias, a Ambev lançou a campanha #BlocoDaLatinha nas suas redes, que reforça a importância desse ecossistema para gerar venda para ambulantes, renda para catadores e contribuir com o meio ambiente.

As bebidas em lata, alcoólicas e não alcoólicas, fazem parte da história da Ambev e do Carnaval, por serem mais seguras para os que curtem a festa na rua. Além de serem feitas de material totalmente reciclável, o Brasil tem um excelente desempenho quando se trata de reciclagem de latas de alumínio: a taxa, que há 10 anos já era de 95%, saltou para 99%, de acordo com a Abralatas.

Para valorizar ainda mais esse ecossistema, em 2020 a Ambev inaugurou uma fábrica própria para produção de latas de alumínio. Hoje, a taxa de alumínio reciclado presente nas embalagens de seus produtos é de 77%.