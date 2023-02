VÍDEO: Cantor Péricles tem carro roubado em Santo André, no ABC Paulista

O cantor Péricles, de 53 anos, foi vítima de um assalto em Santo André, no ABC Paulista, na noite de quinta-feira (16). Ele estava acompanhado da esposa e da filha mais nova e se preparava para entrar no veículo, na porta da casa da mãe dele, no bairro Camilópolis, quando um criminoso os abordou (assista abaixo).

Mano roubaram o carro do Péricles pic.twitter.com/8wpVxwNKjo — Leeo (@leeoms) February 17, 2023

A assessoria do artista confirmou o fato e destacou que a família está bem, mas não divulgou mais detalhes por questões de segurança. “Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor, mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem.”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento do roubo. Nelas é possível ver quando Péricles abriu a porta do carro do carona, enquanto a esposa dele, Lidiane Faria, ao perceber a aproximação do criminoso, atravessou a rua com a filha, Maria Helena. Foi quando o bandido encapuzado anunciou o roubo.

Péricles levantou as mãos e o assaltante pegou a sua bolsa. Em seguida, ele entrou no carro. O cantor seguiu se afastando com os braços erguidos e depois chegou a caminhar na direção da porta do motorista. Um carro branco se aproximou e, na sequência, o assaltante fugiu levando o veículo.

Ainda não há informações sobre a investigação policial sobre o caso ou se o veículo foi recuperado.

Péricles foi vítima de assalto em Santo André, no ABC Paulista Crédito: Fábio Nunes / Divulgação

