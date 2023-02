“Sonho dele era ser jogador”, diz mãe sobre atleta do Corinthians que morreu em capotamento

O jogador de futsal do Corinthians sub-16 Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, que morreu em um capotamento na Avenida Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo, cursava o segundo ano do ensino médio e aliava os estudos ao sonho de se tornar um atleta profissional. Segundo a mãe dele, Danieli Leoncio, o garoto saia de casa de madrugada todos os dias e só voltava de noite.

“Era muito esforçado. Ele falava pra mim: ‘Mãe, esse vai ser meu ano’. Ele sabia o que queria. Jogava de domingo a domingo, não tinha tempo ruim. Amava muito a bola”, disse a mãe ao site G1. “O sonho dele era ser jogador e concluiu”, destacou ela.

A mãe disse que Yago demonstrou desde cedo que queria ser um atleta e já tinha feito em testes em times como Ponte Preta e São Paulo. No segundo semestre do ano passado, ele conseguiu uma bolsa de estudos no Corinthians, onde passou a fazer parte da equipe de futsal do sub-16.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste final de semana. pic.twitter.com/yCdem6Cbgs — Corinthians (@Corinthians) February 12, 2023

Danieli contou que, na noite anterior ao acidente, Yago estava em casa com o irmão, quando amigos o chamaram para comer uma pizza. Ele foi, mas disse à ela que voltaria logo. Infelizmente, ela só voltou a ter notícias do filho quando ele já estava morto.

“Ele só me mandou uma mensagem falando: ‘Mãe, daqui a pouco estou aí’. Não voltou mais”, lamentou a mãe.

O acidente

O capotamento aconteceu no último domingo (12). De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), sete pessoas estavam dentro do mesmo veículo e tinham acabado de sair de uma festa a poucos metros do local em que o acidente aconteceu.

Motorista é preso por capotamento de carro que matou 4 em São Paulo (Reprodução/TV Globo)

Yago, Danubia de Olindo Dantas e Jessyca Tayna dos Santos Silva, ambas de 27 anos, morreram no local. Já Juliana Henrique Teodoro, de 38 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital M’Boi Mirim. Os outros três feridos, incluindo o motorista, o advogado Fabio Sousa Silva, foram levados para hospitais da região.

Silva foi preso em flagrante e indiciado por homicídio na condução de veículo automotor. Na segunda-feira (13), teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele segue sob escolta policial no hospital.

A defesa do advogado não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Investigação

O caso segue em investigação no 11º Distrito Policial. Em depoimento, um amigo de Yago, que tem 17 anos e sobreviveu ao acidente, contou que o condutor “fez gracinhas” ao volante antes do capotamento.

Ele contou à polícia que mora perto do local da festa e que foi ao bar para conversar com conhecidos. Lá, um grupo bebeu cerveja e comemorou até o começo da manhã. Foi quando eles decidiram seguir para uma casa em outra rua para continuar a comemoração e alguns deles entraram no mesmo carro, que era conduzido pelo advogado Fabio Sousa Silva.

Ainda segundo o relato do sobrevivente, assim que deu partida, o motorista começou a fazer algumas manobras em alta velocidade e, em um determinado momento, perdeu o controle e houve o capotamento.

O Ministério Público denunciou o advogado na quinta-feira (16) em quatro vezes por homicídio e duas por homicídio tentado. A Justiça ainda irá se manifestar sobre o caso.

LEIA TAMBÉM: