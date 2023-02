Homem é preso suspeito de matar esposa, filha de 12 anos e bebê de 11 meses, no RJ; entenda o caso

Mais uma tragédia envolvendo uma família foi registrada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, Alexander da Silva, de 49 anos, foi preso suspeito de matar a esposa, a filha de 12 anos e o filho, um bebê de apenas 11 meses. Ele deixou a casa em que moravam após os crimes, mas acabou voltando e foi agredido por populares. Por enquanto, a motivação dos homicídios é desconhecida.

As vítimas são Andréa Cabral Pinheiro, de 27 anos; o filho do casal, Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva, de 11 meses; e a filha de Silva e enteada de Andréa, Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, de 12 anos.

Conforme a polícia, Andréa e Maria Eduarda foram achadas mortas com marcas de tiros. Já o bebê estava dentro do berço, com sinais de asfixia.

O suspeito foi agredido e amarrado por vizinhos, depois que voltou ao local do crime na manhã desta sexta-feira (17). A polícia foi chamada e fez a prisão dele. Como estava machucado, ele foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu o devido atendimento. Depois que teve alta, seguiu para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O delegado Wilson Palermo disse ao site G1 que, por enquanto, Silva não deu detalhes sobre os motivos e as circunstâncias dos assassinatos.

“Ele até agora não disse nada, não deu detalhes. Vamos ouvir com mais calma agora, mas a perícia identificou o uso da melatonina, uma substância que tem como finalidade provocar sono, então isso foi fundamental para que ele cometesse o crime”, contou o delegado.

“Desde a noite anterior ao crime os parentes não estavam conseguindo contato com as vítimas. Os parentes foram até o local, viram os corpos mas eles pareciam estar dormindo, só que já estavam mortos. Ele deixou as três vítimas dormindo, matou as três e depois voltou até o local pela manhã. Ele não demonstrou nenhum tipo de arrependimento, está frio e calmo”, afirmou Palermo.

A polícia já sabe que o suspeito tem antecedentes criminais e se tornou réu por matar a ex-noiva, em 2009.

Agora, ele poderá responder por homicídio, feminicídio e a nova lei de violência doméstica contra criança e adolescente. O homem segue à disposição da Justiça.

