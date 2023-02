Diretor é achado morto com mãos e pés amarrados e fio elétrico no pescoço; veja o que se sabe até agora

O diretor do Centro Educacional Reverendo João Batista, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, no Pará foi encontrado morto na última quarta-feira (15). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Estado.

Omar de Araújo Linhares, de 63 anos, estava com as mãos e os pés amarrados e um fio elétrico em volta do pescoço.

O corpo foi avistado por alunos que, por volta das 18h30, chegaram para fazer uma prova e viram o portão arrombado e o local revirado. Os estudantes teriam tentado socorrer o diretor, mas ele já estava morto.

O celular da vítima e dinheiro foram levados. Testemunhas disseram que no dia do crime seria feito um pagamento no local.

Adeus nas redes

Uma sobrinha do diretor fez uma homenagem emocionante nas redes sociais: “Coração ainda doendo. Outro tio amado, um homem que tinha um ideal único e eu o admirava e me orgulhava dele. Te amo, meu tio Omar Linhares. Meu tio, que lutou por uma educação de qualidade, ajudava a todos, era um homem de paz e pela paz, de diálogo e ideias. Sua única arma era o saber dialogar, resgatar vidas através da educação. Deus faça justiça a você, meu tio. A banalidade com que tiraram sua vida não vai ficar impune”, escreveu.

