Daniel Alves garantiu à esposa que estava bêbado e não se lembra do que ocorreu em boate, diz TV

O jogador Daniel Alves, que segue preso na Espanha acusado de estupro, garantiu à sua esposa, a modelo Joana Sanz, que não se lembra do que aconteceu na madrugada do dia 31 de dezembro na boate Sutton, onde o crime teria ocorrido. De acordo com o canal de TV espanhol “Telecinco”, o brasileiro telefonou para a companheira duas vezes depois que foi detido e continuou sustentando que estava muito embriagado naquela ocasião, fazendo com que não tenha nenhuma recordação.

Ainda segundo o “Telecinco”, as ligações em que falou com a esposa ocorreram antes que ela o visitasse no presídio. Inicialmente, ele não queria que ela fosse ao local, pois queria evitar de ser visto “naquelas condições”. Depois disso, no entanto, a esposa efetuou uma visita.

Por enquanto, a defesa do brasileiro segue no aguardo da decisão da Justiça espanhola sobre um pedido para que ele responda ao caso em liberdade. Uma audiência foi realizada na última quinta-feira (16), onde o advogado do jogador, Cristóbal Martell, esteve presente, mas os três membros do tribunal que analisam o recuso decidiram adiar o parecer para a próxima semana, conforme divulgado pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”.

Martell tenta convencer a Justiça de que o brasileiro pode ser levado para casa em que mora, em Barcelona, e que pode ser monitorado por tornozeleira eletrônica ou mesmo tenha que se apresentar diariamente em juízo.

No entanto, o Ministério Público já se posicionou contra a soltura, pois diz que o risco de fuga do jogador seria muito grande em função de sua capacidade econômica e também por que o Brasil e a Espanha não possuem um tratado de extradição, o que significa que Daniel Alves estaria longe do alcance.

A advogada da vítima também apresentou um recurso no Tribunal de Barcelona pedindo que o jogador continue preso, sob a mesma alegação de que ele poderia fugir facilmente.

Daniel Alves segue preso desde 20 de janeiro após ser acusado de estupro (Reprodução/Instagram)

Acusação de estupro

O jogador brasileiro é acusado pela jovem de 23 anos por agressão sexual dentro do banheiro de uma boate em Barcelona, no último dia 31 de dezembro.

A jovem declarou que estava com amigas e que elas foram convidadas a subir à zona VIP por um grupo de garotos mexicanos. Um garçom, então, as convidou para sentar na mesa de Daniel Alves e um acompanhante. Elas se recusaram no início, mas “o cliente insistiu, e o garçom destacou que se tratava de um ‘amigo’”.

Finalmente, as moças aceitaram se sentar à mesa. Depois de um tempo conversando, contou a vítima, Daniel Alves “começou a ‘fazer o bobo’ com as três, enganchando-se muito e tocando-as”. Além disso, em várias ocasiões, “pegou-lhe com força a mão e Alves e colocou-a em seu pênis”, enquanto ela tentava evitá-lo. Mais tarde, o brasileiro lhe apontou uma porta e obrigou-a a segui-lo e a entrar”.

A vítima denunciou que, já no banheiro, “Alves a obrigou a sentar-se em cima dele, a atirou ao chão, a obrigou a praticar sexo oral, a que ela resistiu ativamente, a esbofeteou, a levantou do chão e a penetrou até ejacular”.

Quando foi prestar depoimento na delegacia de Barcelona sobre a acusação de estupro, Daniel Alves negou conhecer a vítima. Porém, quando confrontado pela juíza sobre uma tatuagem íntima que ele tem entre o abdômen e a virilha, descrita pela vítima, ele confessou ter tido relações com ela, mas de forma consentida. Assim, ele foi preso no dia 20 de janeiro e segue sob custódia desde então.

Depois, em audiência, ele disse que a vítima fez sexo oral nele. Porém, pela terceira vez em que foi ouvido, ele mudou a versão e agora admitiu que houve “penetração vaginal”, de acordo com o site espanhol “El Tiempo”.

Áudio de câmera de segurança

De acordo com o jornal espanhol “Ara”, o áudio de uma câmera de segurança da boate onde o crime teria ocorrido revela que o brasileiro chamou a vítima para ir ao banheiro, contrariando a versão do atleta de que a jovem teria ido ao local por conta própria.

“Ele está me dizendo para ir, mas não sei por quê”, teria dito a vítima na gravação. “Vá e feche [a situação]”, teria dito uma amiga, apontando na direção de Daniel Alves.

Depois dessa conversa, a jovem teria entrado no banheiro com o jogador, onde permaneceu por 16 minutos e, segundo ela, houve o estupro. Um exame de DNA feito nos restos de sêmen encontrados nas partes íntimas da vítima, em sua roupa e no chão da boate, comprovou que o material é do brasileiro.

Por enquanto, a defesa do jogador alega que as imagens mostram a jovem entrando no banheiro “por livre vontade” e diz que isso configura uma “distorção narrativa”, o que corrobora para a tese de sexo consensual.

LEIA TAMBÉM: