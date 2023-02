Carro roubado do cantor Péricles é encontrado desmontado em São Paulo; confira imagens

O carro do cantor Péricles, roubado na noite da última quinta-feira (16), em Santo André, no ABC Paulista, foi encontrado desmontado e praticamente sem peças na Zona Leste de São Paulo.

Segundo a PM (Polícia Militar), uma denúncia apontou que o veículo estava na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas, por volta de 9h30 desta sexta-feira (17). Os PMs foram até o local e confirmaram que se tratava do Land Rover Discovery Cinzado artista.

Confira algumas das imagens divulgadas pela polícia:

Carro do cantor Péricles é localizado em São Paulo (Divulgação/Polícia Militar)

Denúncia apontou que veículo de Péricles estava na Rua Arroio Rela, no bairro São Lucas (Divulgação/Polícia Militar)

Como o roubo aconteceu

Péricles estava acompanhado da esposa e da filha mais nova e se preparava para entrar no veículo, na porta da casa da mãe dele, no bairro Camilópolis, quando um criminoso os abordou.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento do roubo. Nelas é possível ver quando Péricles abriu a porta do carro do carona, enquanto a esposa dele, Lidiane Faria, ao perceber a aproximação do criminoso, atravessou a rua com a filha, Maria Helena, de 3 anos. Foi quando o bandido encapuzado anunciou o roubo.

Assista:

Mano roubaram o carro do Péricles pic.twitter.com/8wpVxwNKjo — Leeo (@leeoms) February 17, 2023

Péricles levantou as mãos e o assaltante pegou a sua bolsa. Em seguida, ele entrou no carro. O cantor seguiu se afastando com os braços erguidos e depois chegou a caminhar na direção da porta do motorista. Um carro branco com outro criminoso se aproximou e, na sequência, o assaltante fugiu levando o veículo do artista.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Santo André. Além do carro, também foram roubados cartões bancários e documentos. A Polícia Civil disse que as imagens serão analisadas para tentar identificar os assaltantes.

