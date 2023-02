Carnaval 2023: Sete escolas abrem o desfile do Grupo Especial hoje em SP; veja a programação

O desfile das escolas de samba começam nesta sexta-feira (17) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, abrindo oficialmente o Carnaval 2023. Hoje desfilam sete agremiações do Grupo Especial, sendo que os portões abrem para o público às 19h, mas a avenida será oficialmente inaugurada a partir das 23h15.

No sábado (18), desfilam mais sete escolas do grupo especial. Já no domingo (18), serão oito agremiações do grupo de acesso, sendo que outras 12 já desfilaram no último dia 11.

Confira a programação completa abaixo:

Grupo Especial

Sexta-feira (17)

Independente Tricolor: 23h15

Acadêmicos do Tatuapé: 0h20

Barroca Zona Sul: 1h25

Unidos de Vila Maria: 2h30

Rosas de Ouro: 3h35

Tom Maior: 4h40

Gaviões da Fiel: 5h45

Sábado (18)

Estrela do Terceiro Milênio: 22h30

Acadêmicos do Tucuruvi: 23h35

Mancha Verde: 0h40

Império de Casa Verde: 01h45

Mocidade Alegre: 02h50

Águia de Ouro: 03h55

Dragões da Real: 05h

Grupos de acesso

Acesso I - domingo (19)

Nenê de Vila Matilde: 21h

X-9 Paulistana: 22h

Camisa Verde e Branco: 23h

Vai-Vai: 0h

Morro da Casa Verde: 01h

Colorado do Brás: 02h

Pérola Negra: 3h

Mocidade Unida da Mooca: 4h

Acesso II - Já desfilaram último sábado (11)

Imperatriz da Pauliceia: 20h

Amizade Zona Leste: 20h50

Brinco da Marquesa: 21h40

Primeira da Cidade Líder: 22h30

Imperador do Ipiranga: 23h20

Uirapuru da Mooca: 0h10

Leandro de Itaquera: 01h

Unidos do Peruche: 01h50

Unidos de Santa Bárbara: 02h40

Torcida Jovem: 03h30

Camisa 12: 04h20

Dom Bosco de Itaquera: 05h10

Mudanças no trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Sambódromo do Anhembi para realização dos desfiles das escolas de samba.

O Anhembi fica na Avenida Olavo Fontoura, entre as ruas Brazelisa Alves de Carvalho e Professor Milton Rodrigues. Ele tem como principais vias de acesso a Marginal do Tietê e as avenidas Santos Dumont e Braz Leme, na Zona Norte. Segundo a CET, esses locais contarão com fiscalização especial no trânsito.

Em todos os dias de desfile, a abertura dos portões do sambódromo ao público está prevista às 19h. Já o estacionamento geral, que fica no Pavilhão de Exposições do Anhembi, terá acesso pelos portões 4 e 5 na Rua Mal. Leitão de Carvalho, com previsão para abertura às 14h30.

A CET ressaltou que, neste período, a ciclofaixa da Avenida Olavo Fontoura estará desativada.

