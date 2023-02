Carnaval 2023: CET monta esquema especial no trânsito para desfiles das escolas no Anhembi

Trânsito no entorno do Sambódromo do Anhembi será monitorado para desfiles das escolas de samba Paulo Pinto / Fotos Públicas

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Polo Cultural Grande Otelo, o Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para realização dos desfiles das escolas de samba. Os eventos com o grupo especial e de acesso começam nesta sexta-feira (17) e seguem no sábado (18) e domingo (19).

O Anhembi fica na Avenida Olavo Fontoura, entre as ruas Brazelisa Alves de Carvalho e Professor Milton Rodrigues. Ele tem como principais vias de acesso a Marginal do Tietê e as avenidas Santos Dumont e Braz Leme, na Zona Norte. Segundo a CET, esses locais contarão com fiscalização especial no trânsito.

Em todos os dias de desfile, a abertura dos portões do sambódromo ao público está prevista às 19h. Já o estacionamento geral, que fica no Pavilhão de Exposições do Anhembi, terá acesso pelos portões 4 e 5 na Rua Mal. Leitão de Carvalho, com previsão para abertura às 14h30.

A CET ressaltou que, neste período, a ciclofaixa da Avenida Olavo Fontoura estará desativada.

Veja abaixo os dias e horários dos desfiles, segundo a Liga das Escolas de Samba de São Paulo:

17/2 (sexta), das 23h15 às 5h45: Desfile Grupo Especial (1º dia);

18/2 (sábado), das 22h30 às 6h: Desfile Grupo Especial (2º dia);

19/2 (domingo), das 21h às 4h: Desfile Grupo de Acesso I.

Alterações no trânsito:

R. Prof. Milton Rodrigues, sentido Marginal/ Olavo Fontoura:

Das 18h do dia 17/2 até às 9h do dia 18/2;

Das 18h do dia 18/2 até às 9h do dia 19/2;

Das 18h do dia 19/2 até às 9h do dia 20/2;

Das 18h do dia 25/2 até às 9h do dia 26/2.

Acesso local exclusivamente para veículos credenciados do Hotel Holiday-Inn, Anhembi e Liga das Escolas.

Av. Olavo Fontoura, ambos os sentidos, e Casa Verde Baixa, incluindo R. Dr. Melo Nogueira, R. Brazelisa Alves de Carvalho, R. Anita Malfati e R. Luciano Prata:

Das 18h do dia 17/2 até às 9h do dia 18/2;

Das 18h do dia 18/2 até às 9h do dia 19/2;

Das 18h do dia 19/2 até às 9h do dia 20/2;

Das 18h do dia 25/2 até às 9h do dia 26/2.

As vias acima terão acesso restrito: circulação permitida somente para tráfego local autorizado, devidamente credenciado, para veículos de serviço, imprensa, policiamento e de emergência.

Haverá implantação de mão dupla de direção no sentido Santana/Casa Verde, trecho de 200 m antes até 200 m após a Rua Prof. Milton Rodrigues, com montagem de pista reversível.

Av. Assis Chateaubriand (Marginal Tietê, pista local), entre pontes das Bandeiras e Casa Verde:

Das 19h do dia 17/2 até às 9h do dia 18/2;

Das 19h do dia 18/2 até às 9h do dia 19/2;

Das 19h do dia 19/2 até às 9h do dia 20/2;

Das 19h do dia 25/2 até às 9h do dia 26/2.

Esta via terá acesso restrito: exclusivamente para EMBARQUE de ônibus dos componentes das agremiações.

R. Mal Leitão de Carvalho: Implantação de mão dupla de direção:

Das 18h do dia 17/2 até às 3h do dia 18/2;

Das 18h do dia 18/2 até às 3h do dia 19/2;

Das 18h do dia 19/2 até às 3h do dia 20/2;

Das 18h do dia 25/2 até às 3h do dia 26/2.

Esta via terá acesso restrito: para acesso ao estacionamento do Anhembi, através dos portões 4 e 5.

Alternativas

Pequenos desvios:

Os usuários da Av. Olavo Fontoura, sentido Casa Verde/Santana, e da R. Prof. Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura/Marginal, poderão utilizar-se da Av. Presidente Castelo Branco, Ponte das Bandeiras, Praça Campo de Bagatelle.

Os usuários da Av. Olavo Fontoura, sentido Santana/Casa Verde, poderão utilizar a Av. Cruzeiro do Sul, sentido Bairro/Centro, e Marginal Tietê, pista central ou expressa.

Desvios maiores:

Os usuários da Av. Olavo Fontoura, sentido Casa Verde/Santana, e da R. Prof. Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura/Marginal, poderão utilizar-se da Av. Braz Leme, sentido Centro/Bairro, Av. Santos Dumont e Pç. Campo de Bagatelle.

Os usuários da Av. Olavo Fontoura, sentido Santana/ Casa Verde, poderão utilizar a Av. Braz Leme sentido Bairro/Centro e Av. Otaviano Alves de Lima (Marginal Tietê).

Recomendações

A CET divulgou algumas orientações para que os foliões aproveitem os desfiles sem maiores transtornos. Confira abaixo: