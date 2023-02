Vídeo impressiona ao flagrar nuvem gigante e carregada de raios sobre o mar antes de tempestade atingir litoral de São Paulo; assista

Uma nuvem ‘gigante’ e carregada de raios foi filmada sobre o mar do litoral de São Paulo e se aproximou rapidamente das cidades da Baixada Santista.

Como informado pelo site G1, os ventos atingiram uma velocidade média de 60 km/h durante 10 minutos, com rajadas de 139 km/h.

A Defesa Civil de Santos (SP) informou, em nota, que os morros estão em estado de observação e que as encostas são monitoradas.

A nuvem registrada é uma cúmulo-nimbo, comumente ‘acompanhada’ por raios, chuva, vento e granizo.

Neste caso, foram registradas as fortes chuvas, raios e ventos muito fortes. Confira vídeo:

Uma gigante nuvem cobriu o céu de Santos, litoral de São Paulo, e trouxe uma tempestade que causou transtornos. ⛈️ A Defesa Civil do Estado de São Paulo chegou a emitir um alerta na tarde de quarta-feira (15) para novas e intensas chuvas na região. #TerraBrasil #NuvemGigante pic.twitter.com/s0xYHcaFQ4 — Terra (@Terra) February 16, 2023

Esses foram os sons assustadores captados durante o sobrevoo da sonda Juno da NASA em Júpiter

Em outro registro impressionante, a Agência Espacial Americana (NASA), divulgou recentemente, os sons assustadores captados durante um sobrevoo por Júpiter, maior planeta do sistema solar e o quinto em ordem de distância do Sol.

Como detalhado pela NASA, os sons foram captados durante o sobrevoo da sonda espacial Juno em Europa, lua de Júpiter.

No arquivo, é possível escutar os sons captados na lua de Júpiter. Europa é o sexto satélite natural de Júpiter em ordem crescente de distância e o menor dos quatro satélites galileanos.

A lua descoberto em 1610 por Galileu e recebeu o nome de Europa, mãe do rei Minos de Creta e amante de Zeus.

No Twitter, a postagem com o registro já conta com mais de 2 milhões de reproduções e gerando inúmeras reações. Confira registro impressionante:

ASSUSTADOR: Esses foram os sons ouvidos durante o sobrevoo da sonda espacial Juno da NASA em Europa (lua de Júpiter). pic.twitter.com/YyqkoFs5qx — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) February 13, 2023

