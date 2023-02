Veja o que se sabe até agora sobre o incêndio que matou 3 detentos em penitenciária de Florianópolis

Um incêndio atingiu o Complexo Penitenciário de Florianópolis, em Santa Catarina, na última quarta-feira (15). Três detentos morreram.

O fogo se alastrou em uma cela na ala de adaptação da penitenciária, que foi evacuada. Quarenta e três presos ficaram feridos. Nove deles foram levados a hospitais em estado de saúde de média gravidade, por conta da inalação da fumaça.

Além dos detentos, quatro policiais penais se feriram, informou o secretário-adjunto da Administração Prisional, Neuri Mantelli.

Representantes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Científica estiveram no local para fazer o trabalho de perícia. O objetivo é determinar a causa do incêndio. Não há detalhes sobre o prazo para que o laudo com o resultado fique pronto.

Segundo o governo do Estado, a ala onde houve o incêndio não foi interditada, mas, por decisão interna, metade foi fechada momentaneamente.

Sem rebelião

As chamas teriam começado em um colchão na cela 22 da ala de adaptação do complexo penitenciário, informou o presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Santa Catarina, Wiliam Shinzato.

O secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa reforçou que “não houve qualquer movimento de motim ou rebelião”.

