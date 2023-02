Presos por arrastão em concessionária dão detalhes sobre motivação do crime

Grupo invadiu concessionária e roubou carros de luxo no Ceará (Reprodução)

O grupo suspeito de roubar 11 carros de luxo de uma concessionária em Fortaleza, no Ceará, contou em depoimento à Polícia Civil que foi contratado para pegar os veículos e levar a um destino. Oito homens foram autuados por roubo.

“De acordo com alguns depoimentos constantes nos autos, os veículos roubados foram localizados em bairros diversos durante diligências da polícia, tendo os autuados informado, em resumo, que haviam sido contratados para conduzir o carro da revenda de automóveis para o local de destino”, diz um trecho do Auto de Prisão em Flagrante, segundo divulgou o “G1″.

O crime aconteceu na noite do último dia 13 e foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As filmagens foram parar nas redes sociais:

Todos os veículos roubados foram recuperados até quarta-feira (15). Eles custam até R$ 350 mil.

Na terça-feira (14) o bando passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.

Como foi a ação

O roubo aconteceu por volta das 18h. A loja estava aberta, mas não havia clientes no local, apenas nove funcionários, que assistiram à cena sem reagir. Eles alegaram que pelo menos um dos criminosos estava armado.

Um vendedor foi rendido pelo grupo e obrigado a entregar as chaves dos veículos, de acordo com o advogado da loja.

