Mega-Sena: confira aqui as dezenas que podem pagar R$ 53 milhões nesta quinta-feira

O concurso 2565 da Mega-Sena pode pagar nada menos do que R$ 53 milhões nesta quinta-feira (16) a quem acertar as seis dezenas premiadas.

São elas:

53 - 13 - 25 - 39 - 09 - 46

No sorteio anterior, realizado na terça-feira (14), ninguém marcou a faixa principal, mas 55 pessoas fizeram a quina (cinco pontos) e ganharam R$ 35.106,57. Já a quadra (quatro acertos) saiu para 4.623 apostadores, que embolsaram R$ 596,66.

Veja aqui as dezenas sorteadas para a Mega-Sena na terça-feira passada.

Como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena volta neste sábado (18). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o País ou pela internet.

É preciso marcar de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante, podendo deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

