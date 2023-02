Jovem denuncia estupro durante consulta; vítima contou que médico ‘pediu desculpa’

Um jovem de 20 anos denunciou um médico por estupro durante uma consulta na noite do último sábado (11) em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Maceió, em Alagoas.

Segundo o “UOL”, com informações da TV Gazeta, o caso ocorreu quando a vítima procurou atendimento por suspeita de herpes na região anal. Em entrevista, o jovem contou que o médico sugeriu o exame de toque retal e o estuprou no atendimento.

“Ele sugeriu que fizesse toque retal. Achei que ‘tava’ dentro da normalidade e ele prosseguiu com o exame, mas durante o exame eu senti que as duas mãos dele estavam no meu quadril. Então, quando eu percebi, virei para trás e vi que ele ‘tava’ me penetrando. Eu fiquei sem reação mesmo. Eu só virei, não consegui fazer nada”, disse.

O rapaz disse ainda que o profissional de saúde pediu desculpa e disse achar que era “isso que ele queria”.

“Ele disse: ‘Desculpa, eu me confundi; achei que era isso o que você queria’. E, por cerca de 15, 20 minutos, tentou mudar o foco da conversa e depois pediu para que eu não falasse para ninguém. Eu tentei enrolar ele porque eu só queria sair dali, sabe”, revelou.

A vítima registrou o boletim de ocorrência.

O Cremal (Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas) afirmou que deve iniciar o procedimento de sindicância para investigar o caso.

Outra acusação

Segundo a TV Gazeta, em 2020, um jovem de 16 anos também registrou uma ocorrência contra o médico em Campo Alegre.

Na ocasião, o homem teria “tocou o seu abdômen e rapidamente baixou a bermuda dele e apertou o seu órgão genital com movimentos fortes e chegou a machucar”.

A defesa do médico nega ambas as acusações.

LEIA TAMBÉM: