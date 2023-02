Fim de casamento acaba em tragédia: mulher é achada sem vida e ex morre logo depois em colisão

Mulher é achada morta após anunciar separação e ex morre logo depois em acidente de trânsito, em SC (Reprodução/Instagram)

O fim de um casamento de 32 anos acabou em tragédia em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Horas depois de anunciar o fim do relacionamento em uma postagem nas redes sociais, Fabíola Inácio, de 48 anos, foi encontrada morta pelo filho no quarto de casa. Logo depois, o ex-marido dela, Agnaldo Inácio, de 51, morreu em acidente de trânsito. Para a polícia, o homem, que era o principal suspeito de matar a mulher, cometeu suicídio.

Tudo começou na noite de terça-feira (14), quando Fabíola publicou uma foto nos stories de seu Instagram ao lado de Agnaldo. No texto, ela anunciava a separação do casal.

“O nosso sorriso é verdadeiro porque somos os pais dos nossos filhos e nos respeitamos um ao outro, nos amando como grandes amigos que sempre fomos, mas agora seguindo caminhos diferentes, desejando um ao outro muito amor!!!”, escreveu a mulher.

Na manhã de quarta-feira (15), um dos filhos do casal encontrou Fabíola morta no quarto de casa e chamou a Polícia Militar. O rapaz contou que tinha escutado uma movimentação na casa por volta das 5h e, quando decidiu checar, achou a mãe já sem vida.

Enquanto a ocorrência ainda era registrada, houve a informação de que Agnaldo tinha morrido em um acidente de trânsito na Rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota. Ele colidiu de frente contra um caminhão.

Ao ser ouvido na delegacia, o caminhoneiro disse que o homem jogou o carro de passeio contra o seu veículo e que não houve tempo hábil para evitar o impacto. Para a polícia, ele cometeu suicídio.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

