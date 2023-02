‘Estáveis, sem respiradores e antibióticos’: gêmeas siamesas têm alta da UTI em Goiânia

As gêmeas siamesas Valentina e Heloá Prado, de 3 anos, receberam alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica do Hecad (Hospital Estadual da Criança e do Adolescente) na última quarta-feira (15), em Goiânia, no Estado de Goiás.

Segundo o último boletim médico, as meninas estão estáveis, sem respiradores e antibióticos e com acompanhamento da ferida operatória pela equipe de cirurgia.

A unidade hospitalar ainda afirmou que Heloá está aceitando bem a dieta oral e não tem febre. Já Valentina segue em dieta líquida, em acompanhamento com fonoterapia para progressão de consistência da dieta. Além disso, ela apresentou melhora do padrão neurológico.

O cirurgião pediatra Zacharias Calil explicou, em suas redes sociais, que as crianças irão continuar o tratamento na enfermaria do hospital. “Lá elas terão mais conforto, juntamente aos seus familiares”, disse.

Relembre o caso

Valentina e Heloá passaram por uma cirurgia de separação no dia 11 de janeiro. O cirurgião pediátrico fez o procedimento junto com 50 profissionais.

As meninas estavam unidas por parte do tórax, abdômen, bacia, fígado, genitálias, intestinos delgado e grosso.

A operação durou cerca de 15 horas. Valentina foi a primeira a deixar o centro cirúrgico.

Valentina e Heloá são naturais de Guararema, no interior de São Paulo, mas vivem com a família em Goiás há dois anos.

