Van escolar cai em ribanceira e deixa 16 feridos; veja o que se sabe até agora

Uma van escolar caiu em uma ribanceira e bateu em uma árvore no bairro Duquesa II, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na última terça-feira (14). Dezesseis pessoas ficaram feridas - 15 crianças e o motorista.

Um menino ficou em estado grave, com TCE (traumatismo cranioencefálico). Outras crianças tiveram apenas ferimentos leves.

Helicóptero do Corpo de Bombeiros, ambulâncias da corporação, do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do município foram deslocados para atender a ocorrência.

O que provocou o acidente

A van escolar teria perdido o freio antes de cair na ribanceira de aproximadamente 10 metros de altura. Segundo a PM (Polícia Militar), a documentação do veículo estava irregular.

“Pela placa, foi verificado que a documentação está irregular, está atrasada a documentação quanto a licenciamento. Ela (a van) não está devidamente licenciada para circular no ano de 2023″, afirmou o sargento Marcelo Fernandes ao “G1″.

De acordo com a Prefeitura de Santa Luzia, o veículo está cadastrado para executar o transporte escolar, mas não se encontra regularizado junto ao município.

A Polícia Civil informou que fez perícia no local para iniciar a investigação.

LEIA TAMBÉM: