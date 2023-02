São Paulo ganha dois novos serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua

A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira (15) dois novos serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua.

Eles vão funcionar em um imóvel que costumava abrigar uma unidade da Fundação Casa, na Zona Leste. Com uma área 6 mil m², até 100 pessoas podem ser atendidas. Atualmente, o espaço conta com 56 acolhidos.

“A gente transformou esse espaço que antes acolhia jovens infratores para atender idosos e famílias com toda a infraestrutura”, destacou o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB). “Mais do que um espaço acolhedor. É um espaço onde a gente vai ter um acompanhamento de assistentes sociais e psicólogos para que a gente possa ajudar essas pessoas a se reinserir no mercado de trabalho, ter a sua autonomia”, completou.

O espaço abrigará os novos CAE (Centros de Acolhida Especial) para Famílias “São José” e para Idosos “Irmã Jacinta”, com até 50 vagas em cada um dos novos equipamentos.

Este é o terceiro imóvel onde funcionava uma unidade da Fundação Casa reformado e usado para acolhimento social.

Encaminhamentos

Os encaminhamentos para os CAEs estão sendo realizados pela Coordenação de Proteção Especial da SMADS e pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

A OSC (Organização da Sociedade Civil) CEBASP (Comunidade Educacional de Base Sítio Pinheirinho) é a responsável pela administração dos serviços e dispõe de 38 profissionais (19 para atender o CAE Família e 19 para o CAE Idoso) para atendimento às pessoas em situação de rua, entre orientadores socioeducativos, assistentes sociais, psicólogos, agentes operacionais e assistentes técnicos.

