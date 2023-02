Motorista ‘fez gracinhas’ antes do acidente que matou jogador do Corinthians, diz sobrevivente

Um sobrevivente do capotamento que ocorreu na Avenida Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo, no domingo (12), contou que o condutor “fez gracinhas” ao volante antes do acidente. Quatro pessoas morreram, sendo três mulheres e o jogador de futsal do Corinthians sub-16 Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), sete pessoas estavam dentro do mesmo veículo e tinham acabado de sair de uma festa a poucos metros do local em que o acidente aconteceu.

Yago, Danubia de Olindo Dantas e Jessyca Tayna dos Santos Silva, ambas de 27 anos, morreram no local. Já Juliana Henrique Teodoro, de 38 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital M’Boi Mirim. Os outros três feridos, incluindo o motorista, foram levados para hospitais da região.

Conforme reportagem do site G1, o sobrevivente tem 17 anos e era amigo de Yago. Ele contou em depoimento à polícia que mora perto do local da festa e que foi ao bar para conversar com conhecidos. Lá, um grupo bebeu cerveja e comemorou até o começo da manhã. Foi quando eles decidiram seguir para uma casa em outra rua para continuar a comemoração e alguns deles entraram no mesmo carro, que era conduzido pelo advogado Fabio Sousa Silva.

Ainda segundo o relato do sobrevivente, assim que deu partida, o motorista começou a fazer algumas manobras em alta velocidade e, em um determinado momento, perdeu o controle e houve o capotamento.

O condutor foi preso em flagrante e indiciado por homicídio na condução de veículo automotor. Na segunda-feira (13), teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele segue sob escolta policial no hospital.

A defesa de Silva não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

O caso segue em investigação no 11º Distrito Policial.

Luto

Nas redes sociais, o Corinthians lamentou a perda do seu jogador no capotamento. “Yago era atleta de futsal sub-16 do clube. O Corinthians se solidariza com a família neste momento tão difícil”, escreveu o clube.

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente o falecimento de Yago Rafhael da Silva Alves, de 16 anos, após um acidente de trânsito ocorrido neste final de semana. pic.twitter.com/yCdem6Cbgs — Corinthians (@Corinthians) February 12, 2023

