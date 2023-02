Lotofácil sorteia hoje prêmio de R$ 1,5 milhão; confira se você levou essa bolada para casa

O concurso 2741 da Lotofácil, que foi realizado na noite desta quarta-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo, pode pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

Veja abaixo os números sorteados:

07 - 13 - 05 - 06 - 02 - 23 - 04 - 09 - 15 - 01 - 22 - 08 - 24 - 25 - 18

As apostas puderam ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece sempre partir das 20h, juntamente com as demais loterias.

Para jogar na Lotofácil, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Último sorteio

O concurso 2740, que foi realizado na terça-feira (14), teve sete ganhadores na faixa principal. Por ter final 0, a premiação da loteria era maior. Assim, cada um dos sortudos levou para casa R$ 742.074,77.

Os ganhadores são de Salvador (BA), Brasília (DF), Serra (ES), Entre Rios do Oeste (PR), Chapecó (SC) e Campinas (SP).

Ao todo, 743 apostadores acertaram 14 números e vão receber, cada um, R$ 986,60. Outros 21.451 jogadores marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

