Jovem pula de carro de app após motorista desviar rota no litoral de SP: “Indo no caminho contrário”

Uma jovem de 21 anos pulou de um carro de aplicativo em movimento depois que o motorista, de 54 anos, desviou a rota sem seu consentimento, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A vítima contou que tinha acabado de ser reprovada no exame para Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de motocicleta e por isso chorava. Foi quando ele tentou puxar conversa e ela percebeu que o condutor fazia o caminho contrário ao indicado na corrida.

De acordo com reportagem do site G1, a jovem contou que logo que embarcou o motorista perguntou o motivo dela estar triste, então ela disse que tinha sido reprovada no teste para habilitação. Ele se ofereceu para conversar sobre o assunto, mas ela negou e disse que apenas queria ir para casa. No entanto, em um determinado momento, ela percebeu que ele não fazia a rota que ela pediu.

“Falei que não queria conversar e só queria ir para casa. Percebi que ele estava indo no sentido contrário do caminho onde moro. Começou a virar ruas que não eram [parte do caminho para casa] e, quando olhei, ele estava subindo o morro e perguntei por que estava desviando”, contou ela.

Segundo a jovem, o motorista não olhou para trás e continuou dirigindo. ”Em um tom maldoso, [falou] que estava me levando em um lugar bonito para chorar melhor. Na hora, só abri a porta e pulei [do carro]. Saí correndo e pedindo por socorro. Minha sorte foi que achei um cara com um cachorrinho. Ele [motorista] manobrou, pisou no acelerador, veio atrás de mim falando para eu voltar [para o carro]”, afirmou a jovem.

Depois disso, o motorista ainda teria tentado fazer com que ela voltasse ao veículo. “Eu vi ele me levando para o morro. Se o carro chegasse lá em cima, o pior poderia acontecer. Isso nunca tinha acontecido comigo, sempre peguei [carro por aplicativo] porque acho bem prático, só que, infelizmente, estou vendo que não está tão seguro assim”, lamentou a vítima, que apesar do susto, não ficou ferida.

Investigação

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) confirmou que o caso foi registrado como violência psicológica contra a mulher na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itanhaém. Assim, o motorista é investigado.

A Prefeitura de Itanhaém destacou que a Guarda Civil Municipal (GCM) foi até ao local do ocorrido. Depois que a jovem deixou o carro de aplicativo, ela foi acolhida por um homem que passava pelo local, que teria impedido que o motorista fugisse.

Já a empresa de transporte por aplicativo 99 lamentou o caso e informou que, assim que a ocorrência foi registrada, o perfil do motorista foi bloqueado. Além disso, disse que mobilizou uma equipe, que tenta contato com a passageira para oferecer acolhimento e suporte. A empresa também se colocou à disposição para colaborar com as autoridades.

Caso semelhante

A designer de unhas Walirrane Ramos, de 26 anos, pulou de um carro de aplicativo em movimento e sofreu alguns ferimentos, em Goiânia, Goiás, em dezembro passado. Na ocasião, a jovem disse que desconfiou do condutor e ficou com medo de ser sequestrada e estuprada. No entanto, no dia seguinte, recebeu uma carta do homem explicando o motivo que a levou a desconfiar dele e negou que pretendesse lhe fazer algum mal.

Designer de unhas Walirrane Ramos, de 26 anos, pulou de carro de app em movimento ao ficar com medo de ser sequestrada por motorista, em Goiânia (Reprodução/Arquivo pessoal)

“Eu estava mexendo no celular e ele começou a puxar assunto comigo. E eu não estava entendendo o que ele estava falando, por causa da altura do som. Quando eu vi que estava incomodando, eu olhei no aplicativo e vi que não era a mesma pessoa, que era bem mais novo do que na foto. Eu mandei mensagem para meu amigo, falando que estava com medo”, disse a jovem.

Neste momento, ela disse que alegou que tinha esquecido a chave na casa de um amigo e pediu para que o motorista a levasse de volta, mas o condutor teria apresentado nervosismo e acelerou.

“Só vi que ele acelerou o carro e eu já fiquei com medo, perguntei se ele ia me levar para buscar a chave e ele não me respondeu. Aí eu abaixei o vidro e o vidro subiu. Ai eu pensei ‘não é possível’. Abaixei de novo e o vidro subiu de novo. Aí eu pensei: ‘eu não vou ficar aqui’”, relatou a jovem, que decidiu pular do carro em movimento.

Ela sofreu vários ferimentos na queda e foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia. Após receber o devido atendimento, teve alta médica.

No entanto, o delegado Kleyton Manoel, responsável pela investigação, disse que o caso foi arquivado após ser comprovado que “não houve nenhuma conduta criminosa por parte do motorista”.

