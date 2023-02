Homem é solto após 28 anos preso por crime que não cometeu; entenda

Um homem ganhou a liberdade de volta após passar 28 anos preso por um crime que não cometeu. O caso aconteceu nos Estados Unidos.

Segundo a St. Louis Public Radio, a inocência de Lamar Johnson, preso por quase três décadas na penitenciária do estado do Missouri, foi reconhecida pelo juiz David Mason após ouvir os depoimentos de Greg Elking e James Howard sobre a morte de Marcus Boyd em 1994.

“Este testemunho combinado representa uma evidência clara e convincente de que Lamar Johnson é inocente e não cometeu o assassinato de Marcus Boyd individualmente ou agindo com outro”, escreveu Mason na decisão que absolveu Lamar. As informações foram reproduzidas pelo “Extra”.

Lamar foi considerado culpado ao lado de Phillip Campbell. A condenação foi baseada principalmente no depoimento de uma testemunha, que mais tarde veio a se retratar. Além disso, James Howard confessou que foi ele e Campbell que mataram Marcus Boyd.

Comemoração e planos

Ao sair do tribunal, o homem celebrou a conquista com pessoas próximas e seus advogados. “Quero agradecer, em primeiro lugar, às pessoas que tiveram informações sobre o caso e revelaram a verdade”, disse. “Todas as pessoas que vieram e me apoiaram: isso é impressionante. Eu só agradeço a todos. Apenas obrigado.”

Os planos de Lamar daqui para frente são conseguir um trabalho e reconstruir sua vida. Ele afirmou que quer viajar de avião e levar sua filha até ao altar quando ela se casar. “Estou feliz por ter minha vida de volta e vou tentar fazer o melhor possível”, assegurou.

LEIA TAMBÉM: